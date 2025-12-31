賴清德：中國對台軍演非單一事件 對區域穩定帶來高度不確定風險

總統賴清德（圖／總統府提供）





總統賴清德今（31）日主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」時指出，近日中國在臺灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力快速應變，他要代表全體國人感謝國軍弟兄姐妹努力和辛勞，並強調中國對臺軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對臺進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定帶來高度不確定風險。

賴清德致詞表示，他要向榮升的將軍、以及寶眷們，表達最誠摯的祝賀。晉任不僅僅是肯定各位將軍的卓越表現，也賦予更重大的責任，他期許各位能夠秉持初衷，持續帶領部隊前進，為國軍革新及國防安全，做出更多的貢獻。

賴清德指出，近日中國在臺灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果。他要藉這個機會， 再次代表全體國人，感謝所有國軍弟兄姐妹的努力和辛勞，共同守護國家安全。

賴清德強調，中國對臺灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對臺進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

賴清德表示，面對當前多變的敵情及手段，他期許各位將軍以及所有國軍幹部，以更高標準來帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能；從平時到戰備整備到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

賴清德說，他要感謝現場的寶眷，每一枚將星的閃耀，都是因為你們的體諒、辛苦與付出，為官兵在後方築起穩定的堡壘，讓他們沒有後顧之憂。未來，讓我們繼續團結一致，堅定捍衛國家安全，守護民主與自由。

