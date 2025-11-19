賴清德：中國恐藉AI模型危害台灣國安 籲民眾勿下載

國安局日前示警「DeepSeek」等5款中國開發的AI語言模型存在資安風險，建議國人避免下載。兼任民進黨主席的賴清德總統今天(19日)表示，中國極可能透過AI模型侵犯台灣民眾的隱私，進而發動駭客攻擊、認知作戰，危害台灣的國家安全。賴清德呼籲國人及企業提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，以免成為資安破口。

國安局日前發布新聞稿表示，經測試，發現5款中國開發的生成式人工智慧(AI)語言模型，包括DeepSeek、豆包、文心一言、通義千問、騰訊元寶普遍存在資安風險與內容偏頗等問題，建議國人避免下載。

民進黨19日召開中常會，兼任黨主席的賴清德總統在會中針對資安問題發表談話。

賴清德表示，近年人工智慧科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展，但同時也帶來威脅跟挑戰。

賴清德指出，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透更成為其重要手法之一。

賴清德說，國安單位日前抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在資安風險，中國極可能透過這些AI模型侵犯台灣民眾的隱私，進而發動類似駭客攻擊、認知作戰與精準監控，危害台灣的民主和國家安全。

賴清德表示，「資安即國安」，政府會持續強化關鍵基礎設施，包含水電、能源、電信、運輸及金融網絡等安全，提升國家數位韌性與資安防護，也會導入AI，強化資安、無人載具的建構與生產。他也呼籲企業及個人對資訊安全要有更好的認知，一起提升國家及個人的資安。

賴清德也要求所有黨公職協助政府宣傳，降低資訊外洩的風險。民進黨發言人韓瑩轉述說：『(原音)我也希望所有的黨公職能協助政府宣導，呼籲國人與企業能提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，來降低資訊外洩的風險與成為資安破口的可能。』

此外，賴清德也指出，民進黨中央黨部每年都會邀請外部資安專家講課，提升黨工的資安意識。他希望全體黨工都能撥空參加接下來2週舉辦的資安課程，以了解新型態的資訊技術發展與可能的資安風險。