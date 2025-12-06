賴清德：中央地方合作 苗栗納入桃竹苗大矽谷推動方案

總統賴清德6日出席「新北市苗栗同鄉會會員大會」，與民進黨新北市長提名人蘇巧慧互動熱絡。（總統府提供）

總統賴清德今（6）日上午出席「新北市苗栗同鄉會第十六屆第一次會員大會」，說明中央持續與地方政府密切合作，推動苗栗建設，盼「桃竹苗大矽谷推動方案」讓未來科技發展前景可期。

民進黨新北市長提名人蘇巧慧也與會，與賴清德互動相當熱絡。

賴總統致詞時首先感謝王大吉理事長積極有為，帶動新北市苗栗同鄉會會務蒸蒸日上、大吉大利；也恭喜新任鄭進生理事長眾望所歸，並祝福未來會務更上一層樓，更加照顧新北市苗栗同鄉。

賴總統表示，過去苗栗的工業、科技較少，鄉親們才會來到新北市打拚。這幾年來，自蔡前總統上任後，對苗栗的發展非常關心與支持，包括推動桐花祭、三六九客家庄建設，另將客語列入國家語言，重視客家文化；他擔任行政院長時也獲示要幫忙解決苗栗縣財政困難的問題，並持續推動建設計畫，現今苗栗已有很大的進步，也相信未來會越來越好。

談及苗栗建設計畫，賴總統指出，第一是竹南工業區，在蔡前總統、蘇貞昌前院長大力支持下，台積電到竹南設廠，從二零二零年投資建設、到二零二二年量產；另外還有銅鑼工業區蓬勃發展，工廠進駐情形良好。

賴總統進一步指出，北部最重要的新竹科學園區如有外溢效果主要集中於桃園，苗栗較少，未來要持續提升苗栗科技發展，相信科技發展前景可期，中央也將持續與地方政府密切合作，推動苗栗進步及發展。