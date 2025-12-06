賴清德：中華民國寫在憲法 不必改名

賴清德總統6日出席「2025年世界人權日典禮」，稱台灣民主轉型過程艱辛，不可走回頭路。（高鈞麟攝）

繼日前發布「守護民主台灣國安行動方案」後，賴清德總統6日多次論述明確表示，民進黨的「台灣前途決議文」提到，台灣已經是主權獨立的國家，根據《憲法》，名字叫中華民國；民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。他也特別指出，台灣已經是個主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，也是為了要團結台灣社會。

不允許讓台灣 退回無民主時代

與此同時，賴清德總統6日出席「2025年世界人權日」典禮表示，台灣被世界盛讚為亞洲民主燈塔，民主是台灣唯一的方向，也會堅守和平、人權與法治價值，絕不允許任何人、任何勢力，包括外來威權勢力，讓台灣退回無民主、自由的時代。台灣曾經戒嚴38年之久，許多人受到當時威權政府迫害、汙衊，失去自由、家庭破碎，被抓、被關，甚至失去寶貴的生命。

如今台灣已走出威權的陰影，不僅是人權國家，更是亞洲的民主燈塔，他表示，台灣在各項國際自由度與民主指數的評比中，始終名列前茅，是亞洲少數被評為「完全民主」的國家之一，這份榮耀不屬於任何政黨或個人，而是屬於全體台灣人民。

全球領袖應照顧人民 不是領土擴張

此外，賴在出席輔仁大學創校百年校慶指出，教宗良十四世近期出訪土耳其與黎巴嫩，他特別強調希望全球能夠放棄暴力，追求和平，大家要共同合作，對弱勢者提供關懷。希望全球領袖都能夠聽到教宗發人深省的聲音，每一個政府的職責都應該要放在照顧人民，而不是領土的擴張。

賴清德6日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮致詞時表示，身為總統，面對外來威脅時，希望國家應該要團結，「千萬不要讓外力所分化，分散我們的力量」，「現在我們的責任，是要捍衛民主、深化民主」； 希望團結一致對外，並團結在三個面向，一是民主、二是反共，三是不分政黨把國家利益擺在前面。不同政黨沒有關係，彼此競爭很自然，但「同一個國家比較重要」。

他希望面對中國未來威脅時，台灣第一步就是用民主團結國家，第二是用反共凝聚人民力量，第三是國家利益最優先，同一個國家認同才有辦法團結。

賴清德也提到雷震、殷海光、傅正等早年推動民主運動的代表性人物表示，雷震出獄後，寫了「救亡圖存獻議」，最重要一篇就是要把「中華民國」改成「中華台灣民主國」，自己的理念是跟雷震是一致的，去年他當選（總統），美國國務卿布林肯稱呼他為「台灣第五任民選總統」，但不管稱呼中華民國、中華民國台灣或台灣，都是指台澎金馬2300萬人民。他也引2004年民進黨通過的「國家一體決議文」強調，台灣認同或中華民國認同都應該一起尊重。

鄭麗文批禁小紅書 是反民主

國民黨主席鄭麗文指出，民進黨政府製造仇恨、恐懼，以打詐的「幌子」封殺一些網路平台，以國安、反詐名義行言論審查，這是在搞「數位戒嚴」，不知民進黨到底在害怕什麼。民進黨挑了小紅書、抖音，意圖以意識形態箝制網路言論，破壞法治與程序正義，是典型數位戒嚴行為。她批評，民進黨過去推動《數位中介法》已引發社會反彈，卻仍打著國安與反詐口號限制網路自由，真正的詐欺案件卻未處理，凸顯違法、違憲與反民主心態。

賴清德稱要守護台灣民主自由，但針對小紅書遭封鎖等爭議，鄭麗文質問，政府對台灣年輕人缺乏信心，是典型數位戒嚴行為，民進黨想打壓誰就打壓誰、想沒收什麼就沒收什麼，台灣難道不是法治社會嗎？她強調，國民黨將腳踏實地，守護民主與法治，防止任何威權與獨裁風險，並呼籲全黨以最強陣容迎接2026選舉。

至於行政院長卓榮泰稱小紅書是「不自由的言論傷害台灣言論自由」，台北市長蔣萬安6日反嗆卓「要用言論不自由對付言論不自由嗎？」卓反中反到自己變成共產黨，他認為人民會無法理解也沒辦法接受。