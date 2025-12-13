賴清德：主權AI加「全民健保資料管理條例」 智慧醫療更進步

賴清德：主權AI未來可以加上日前通過的「全民健保資料管理條例」。曾薏蘋攝

賴清德：主權AI未來可以加上日前通過的「全民健保資料管理條例」。曾薏蘋攝

賴清德總統出席振興醫院2025健康台灣深耕論壇，賴清德致詞表示，全面智慧化時代來臨，未來主權AI會有三個方向，第一個是醫療，第二是金融，第三是法律，未來還可以加上日前通過的「全民健保資料管理條例」，不僅保障隱私權，也會開放資訊，可以提供未來在智慧醫療會更進步。

賴清德致詞時指出，振興醫院是蔣宋美齡夫人創立的醫院，他沒有理解錯誤的話，當時是台灣最重要的小兒科跟骨科的重要醫院，他在台大復健系時，曾在這裡實習，所以他不是第一次來振興醫院，可能比今天這裡不少貴賓，來振興醫院次數還要多。

他說，有一段時間，每天都要來，他當時的助教，魏徵院長剛剛說，「他現在每天都來」；賴清德說，應該不會今天也來了。

他也特別介紹與會者之一，健康台灣召集人，也是自己成大的老師陳志鴻說，成大醫院畢業後，老師給他很多指教，「售後服務非常好」，持續不斷給他指教，選舉時幫他助選，當選後協助他推動國家政策。

他說，健康台灣推動委員會有幾個目標，第一個是改善醫療環境，所以健保總額就增加，相較去年今年增加五百多億，醫界長期要求，應該要公務預算編列，不應由健保總額支付，現在也拿開了，今年大概了一百八十一億，今年大概健保總額增加八十一點一三％左右，增加比例大概是過去增加最多的，今年預算已送到立法院審議，還是用五點五％高推估，明年健保總額大概是一兆零八十二億元左右，希望能符合醫界服務，確保醫療品質的預算來執行。

他說，自己也跟衛福部長石崇良提到，健保署跟衛福部，可以執行不同工不同酬，現有基礎上去添加，對辛苦、複雜手術等，增加點數，健保已走了三十年，需要調整，還有醫療院所設備改善、應軟體及整個環境、服務效能，治療或診斷都要能提升，不管公立或私立、醫學中心或診所，都要加薪。希望總額增加，能做這三個問題。

他還補充兩點，第一是全面智慧化時代來臨，未來主權AI會有三個方向，第一個是醫療，第二是金融，第三是法律，未來還可以加上日前通過的全民健保資料管理條例，保障隱私權，也會開放資訊，可以提供未來在智慧醫療會更進步。

至於第二，他說，之前有公開宣布，未來三十年，在醫學、物理、化學三個領域，至少出三個諾貝爾獎，要達到這目標就要調整或建置一個新組織，要提出新政策，讓目前差臨門一角的學者，能得到榮譽，安排更好環境讓後輩達到這個目標。

