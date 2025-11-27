賴清德：今年台灣已邁入超高齡社會 提前明年啟動「長照3.0」

總統賴清德27日下午主持「健康台灣推動委員會第六次委員會議」。（總統府提供）

總統賴清德今（27）日表示，今年臺灣已經邁入超高齡社會，長照在高齡人口快速成長下，面臨許多嚴峻的挑戰，因此我們提前在明年啟動「長照3.0」，讓長照各面向都更加提升。

另外，賴總統強調，也將從「One Health」的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，盼透過公私協力，守護國人健康，提升社會韌性。

賴總統昨天下午主持「健康台灣推動委員會第六次委員會議」，感謝在跨部會與專家協作下，衛福部建置的「台灣ｅ」線上醫療諮詢平台及慈月基金會推出的「百大醫言堂」節皆陸續上線，不僅提升全民健康識能，也展現跨領域合作成果。

廣告 廣告

賴總統說，現在衛福部已經建置「台灣ｅ院」網站，共有三十二家醫院，涵蓋內科、婦產科、皮膚科等三十三個診療科別，包括主治醫師、營養師、藥師及護理師，總計超過兩百位提供民眾免費線上醫療諮詢。

賴總統說，二零一七年推動「長照2.0」後，無論是長照經費、服務人力、服務人數還是長照據點，都有飛躍式的成長，臺灣的長照體系也更優質、更平價、更普及，服務滿意度高達九成，深受國人肯定。今天的報告將提出完整的規劃來應對未來長照服務需求與多元化挑戰，達成「長照3.0」健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

賴總統表示，除了超高齡社會的挑戰，近年新興傳染病原、氣候變遷以及生態系的變化，也對人類及動植物的健康造成影響，禽流感、狂牛症、COVID-19、登革熱等，都是我們耳熟能詳的傳染性疾病，也都和生態息息相關。

賴總統指出，面對複雜多變的狀況，我們必須從「One Health」的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，將人類、動植物與環境健康視為一體，結合跨部會、跨領域的專家，形成一個「行動共同體」，整合制度框架，提出跨部門的整合性對策，並且務必超前部署，才能守護國人健康，提升社會韌性。