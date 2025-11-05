賴清德：今年經濟成長率估逾5%「贏日、美、歐盟及中國」

賴清德說，預估今年經濟成長率會超過5%，贏過日本、美國、歐盟及中國。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞]

總統賴清德今（5）日上午出席財團法人中國生產力中心（CPC）70週年感恩論壇開幕式，肯定 CPC 長期扮演產業升級的重要推手，引導產業提升附加價值與國際競爭力。他並說，今年經濟成長率預估會超過 5%，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、歐盟及中國。

賴清德出席財團法人中國生產力中心（CPC）70週年感恩論壇開幕式。 圖：總統府／提供

賴清德致詞表示，他在國慶演說中提到2025年是台灣崛起的一年，不但出口金額持續創下新高，就業狀況也是25年來最好，台股已連續6個月上漲，近來加權股價指數更突破2萬8千多點，市值超過3兆美元，成為全球第8大股市。此外，上週主計總處公布今年第3季經濟成長率概估為7.64%，同時預估今年經濟成長率會超過5%，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、歐盟及中國。

廣告 廣告

賴清德指出，這些亮眼的經濟成就，都是台灣人民與各產業界共同努力的成果。當前世界各國都面臨淨零轉型、數位轉型、地緣政治劇烈變動，以及全球經貿秩序重整的挑戰，面對這些挑戰，政府將持續以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為目標，並且落實2050淨零轉型的國家發展方向。預計在2030年前挹注9,000億元，帶動民間投資4兆元，加速推動綠能、儲能、節能，引導國內外綠色投資推動能源轉型，也促進產業升級轉型。

賴清德表示，因應智慧化時代來臨，政府也要推動 AI 新十大建設，積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發，協助百工百業導入 AI 工具，並推動 AI 在各領域的應用，讓台灣繼續在全球科技發展上站穩領先腳步，確保下一世代在國際上的競爭優勢。

賴清德提到，為確保在經貿秩序重整、經濟轉型升級的過程中，不遺漏任何人、任何產業，政府提出930億元關稅影響支持方案協助企業、勞工、農漁民朋友度過難關。上個月經濟部也已啟動「產業競爭力輔導團」，目標在2年內輔導超過14萬家次企業，協助業者升級製程、培育人才，並完成智慧化及低碳化的轉型。

賴清德指出，CPC 是國內成立最早、規模最大的經營管理顧問機構。70年來在台灣從輕工業、重工業、服務業到高科技業，不同經濟轉型的關鍵時刻，CPC 一直扮演產業升級的重要推手，引導產業強化生產力，提升產業附加價值及國際競爭力。在面對新時代的轉型挑戰，相信 CPC 能大展身手，也希望 CPC 與政府持續攜手合作發揮集體智慧，積極輔導產業，特別是中小微型企業，協助度過淨零轉型、數位轉型以及全球經貿秩序重整的考驗，盼一起努力打造更繁榮的台灣。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

表態！董事長胡元輝：3年在公廣集團董事會服務已足夠

中央社回應大動作懲處爭議 胡婉玲：應盡量保護國家元首、不分政黨