賴清德「便當會」定調「不副署、不執行」 王鴻薇：一人否決全民意志，獨裁狐狸尾巴露出來了

藍白近日再修正《財劃法》、停砍公教年金等案，還封殺國防特別條例草案。身兼總統的民進黨主席賴清德邀集所有民進黨立委在民進黨中央黨部展開「便當會」，會中達成共識，支持行政院採不副署或不執行等合憲方式。國民黨立委王鴻薇痛批，賴清德反民主反憲政只為獨裁，人民選舉還有任何意義嗎？

王鴻薇抨擊，賴清德便當會後民進黨宣布，行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲。顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線，無視不分藍綠學者的反對與呼籲。讓「民主進步」四個字蒙羞。

王鴻薇質疑，事實上民進黨便當會的決議，完完全全違反國人從小到大的法學常識，當一個法案由國人直接選舉授意的立法權，三讀通過，再加上全國人民直接選舉的總統公布，一個既非人民直選、權力來源又是單獨根據總統的行政院長，竟可用不副署不執行使其失效，以一人之力來否定中華民國全國人民的意志，並且民進黨膽敢用一場便當會來宣示其合理性，這憲政上的荒謬，顯而易見。

王鴻薇砲轟，更讓人無法接受的是，此舉無疑將使人民選舉毫無意義，行政權越權拒絕副署選擇性執行法案的作法，將使獨裁成為事實。

王鴻薇警告，不要妄想一個便當會就改變國人法治常識，也不可能靠青鳥側翼集體洗觀念，就想洗腦常人普遍認知，我國法治教育沒有到這麼鄉愿，台灣人也都知道倒閣弄不到你賴清德，但那反民主反憲政想獨裁的狐狸尾巴，早已曝露在國人眼前。

