賴清德「勸進」蔡其昌角逐總召？ 柯建銘負隅頑強的最後一役

民進黨立院黨團將改組，萬年總召柯建銘想當然爾表態參選，沒想到殺出立委蔡其昌也要競逐總召，蔡其昌否認外界「賴系、非賴系對決」的看法，但問到賴清德總統有無勸進？蔡其昌表示，賴總統沒有到勸進，是有次偶然機會，有和他說到黨團改組，希望他多承擔一點，所以身為黨主席，賴清德上述些話還不叫勸進？若不是高層授意，蔡其昌會想和柯建銘對著幹？

去年大罷免大失敗收場，民進黨內不敢對賴清德開刀，就把老柯當頭號戰犯，連賴清德自己都喊出民進黨團應該改組，但萬年總召老柯身為立院「喬王」，地位豈能撼動，面對逼宮危機，本會期續任總召。之後朝野協商時，在野黨立委發言前還故意道賀，「恭喜柯總召成功戰勝了賴主席」。

據了解，民進黨團上午將舉行黨團大會初步探詢綠委們意見，若雙方協商不成，才會以投票決定：在野黨認為大罷免大失敗後，柯建銘不像之前番顛硬幹，較為收斂理性，不再惡意阻饒議事進行，但這樣的結果可能不是賴清德總統想見的，所以賴才會勸說蔡其昌出馬角逐總召。

立委王世堅則是直接要柯下台，「為國家知所進退」，說話算話，才是男子漢大丈夫。王認為目前朝小野大必須透過朝野協商解決政治困境，賴主席也多次懇請柯總召應該交棒，他希望柯總召在歷史高點上留名，同時先前柯建銘也說過擔任總召到本會期結束，希望柯建銘說話算話、言出必行。

柯建銘今天回應，「還早，不要急，就照著程序走」，其實老柯早已說過本屆立委是從政生涯最後一役，無奈大罷免大失敗硬幹之後灰頭土臉，賴清德臉上無光，想找人卸責，沒想到老柯不甩，最後由民進黨秘書長林右昌辭職結束這回合，對於黨內高層提早逼宮，加上大罷免明明是貫徹萊爾校長的意志，大失敗後卻由他一人扛責，被當作免洗筷的感受當然不好；面對賴清德再次逼退，老柯是否能挺過這最後一役，也體現民進黨派系版圖競逐結果。

