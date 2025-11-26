賴清德：北京以2027武統台灣為目標

賴清德總統26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。國防部長顧立雄（右起）、國安會祕書長吳釗燮、行政院長卓榮泰、賴總統、副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安及經濟部長龔明鑫，共同出席會後記者會。（范揚光攝）

在大陸國家主席習近平24日晚對美國總統川普表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」後，賴清德總統26日召集國安高層會議，並召開記者會宣布，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降，我國已研擬2項行動方案，預計未來8年投入1.25兆國防軍購經費。

專家：美中關係和緩 令台不安

川普與習近平已達成明年互訪的共識，關於習所提出的「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普僅答以「理解台灣問題對中國的重要性」。國際觀察家皆認為，美中關係較前和緩的趨勢，可能會令台灣不安。

廣告 廣告

《華盛頓郵報》26日刊出賴清德的投書，他在文章中宣布將史無前例地，提出400億美元國防特別預算案，相當於新台幣1.25兆元，明年國防預算將升至國內生產毛額（GDP）的3.3％，承諾在2030年提升至5％，以彰顯台灣捍衛民主的決心。

美國在台協會(AIT)隨即在臉書發文表示歡迎。美國支持台灣取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。

賴清德昨日在記者會指出，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，政府已研擬2項行動方案作為具體因應策略。

揭露干預事實 加速推動國安立法

第一行動方案為「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」，下有5大具體行動，1、國安團隊協同相關部門成立常態性專案小組，全面反擊北京破壞現狀的霸權作為；2、揭露北京干預事實，加強社會警覺，團結內部一致對外；3、落實17項策略並加速推動國安十法立法；4、對中國的跨境鎮壓，建立通報保護機制，強化國際合作，並嚴懲在地協力者；5、確立「一國兩制台灣方案」是台灣不可碰觸之紅線。

第二行動方案為「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」，包含3大目標，1、2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅；2、2033年建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；3、建構永久捍衛「民主台灣」的國防戰力。

賴清德強調，國防部已經完成特別條例及預算規畫，2026至2033年共8年投入1.25兆經費，投入台灣之盾、分層防禦、高度感知的攔截系統等8大具體行動。

賴清德並強調，在中國併吞台灣的劇本中，最具威脅的不是「武力」，而是「放棄」。他喊話朝野共同支持國家安全。

被詢及是否擔心川習互動損傷台灣利益？賴清德指出，川普10月底亞洲行之前強調「台灣就是台灣」，川普也很尊敬台灣，這兩句話就道盡一切，「我們對後續台美關係有信心」。賴並駁斥美方施壓，因主要壓力是來自中國的併吞。

府：證實2027攻台是錯誤的片面解讀

今年8月川普曾透露，習近平曾保證只要川普是總統，他不會武力犯台。因此賴清德昨日突然提出中共將在2027年完成武統台灣的準備，令民眾很震驚。總統府發言人郭雅慧晚間澄清，有部分媒體稱賴清德「證實」中國將於2027年攻台，這是錯誤的片面解讀，「並非指稱中國將於2027年發動對台侵略戰爭，所謂2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點」。

鄭麗文籲 不要讓台海變成火藥庫

國民黨主席鄭麗文則認為賴清德是在玩火，呼籲賴不要成為麻煩的製造者，不要讓台海變成火藥庫，這不是國人認識的台灣。民眾黨表示，賴清德身為國家元首，隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷，後果極其嚴重。