賴清德、卓榮泰不副署財劃法修正案 國民黨批「將憲政踩在腳下」

總統賴清德支持行政院長卓榮泰不副署公告財政收支劃分法修正案，引發朝野嚴重對立，立法院藍、白兩黨團今天（19日）共同宣布推動彈劾賴清德。中國國民黨下午指出，今天，中華民國史寫下沉痛一頁。中華民國即將邁入115年，身為亞洲第一個民主共和國，如今卻由一位少數民意的總統，公然對國會三讀通過的法律「不副署、不公布、不執行」，實質廢除代表多數民意的國會，將憲政踩在腳下。

國民黨發言人牛煦庭表示，賴清德自創「在野獨裁」荒謬名詞，拒絕依法行政，以行政權全面凌駕立法權。政院不副署形同徹底廢除國會，讓行政權手握「一票否決權」，請問賴清德跟袁世凱有什麼兩樣?完全就是歷史重演! 毀憲亂政，「清德宗」正式登基。

國民黨指出，賴清德有「三大背叛」，包括背叛民進黨內前輩，踐踏得來不易的民主制度。背叛黨內同志，連民進黨內部都不認同其獨裁作為。背叛中華民國憲政與人民，只為完成權力擴張與專制獨裁的皇帝夢。

國民黨表示，在野黨三大行動是國民黨與民眾黨在立法院將即刻啟動彈劾程序；要求被彈劾人賴清德到立法院說明，為種種毀憲亂政行為向國人交代；在野黨全台舉辦彈劾公聽會，讓人民看清誰在毀憲、誰在稱帝。

國民黨強調，台灣民主危如累卵，國民黨不畏追殺、不懼打壓，與民眾黨一起站出來，代表過半國會、過半民意，即刻啟動彈劾總統程序，這是我們必須承擔的歷史任務，守護真正民主的中華民國。



