賴清德、卓榮泰嗆聲「在野獨裁」 蔣萬安:只聽過人民「忍無可忍」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

行政院日前宣布對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案不副署、不公布，引發朝野高度對立。總統賴清德與行政院院長卓榮泰以「立法濫權」、「在野獨裁」痛批藍白，強修《財劃法》違憲「忍無可忍」。對此，台北市長蔣萬安今（17）日受訪反擊，直言「『忍無可忍』這四個字，我是常聽到民眾對民進黨政府說過，『在野獨裁』這四個字，反而古今中外沒有人聽過」，並強調財劃法不副署，已對地方財政、市政建設，甚至國際產業布局造成實質衝擊。

廣告 廣告

蔣萬安回應「忍無可忍」4個字，「我是常聽到民眾對民進黨政府說」（圖／翻攝自直播畫面）

總統賴清德15日深夜透過錄影談話指出，國會強行推動一系列濫權立法，不僅影響中央政府總預算與國防特別預算，還包括洗產地、助理費除罪化、初選賄選合法化等爭議修法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。行政院長卓榮泰也多次批評立法院不斷追加預算，並以《財劃法》為例，指控立院「既編列預算、又審查預算」，直言「我們已經忍無可忍」。

對此，蔣萬安今早視察北士科T17、T18基地時回應指出，「忍無可忍」4個字，「我是常聽到民眾對民進黨政府說」；至於「在野獨裁」，他直言「反而古今中外沒有聽說過」。

另外，關於行政院宣布財劃法修正案不副署、不公布，蔣萬安進一步指出，這件事不只是在憲政上面，對地方接下來整體市政的推動及財務上面確實造成嚴重的衝擊，包含捷運、校舍的改建、市場改建、未來銜接北市科的輕軌以及捷運十字路廊等等，「不只是耽誤到臺北市政的推動，也耽誤到國際對臺灣AI產業的發展。」

更多FTNN新聞網報導

翁曉玲揚言砍賴清德、卓榮泰薪水 總統府回嗆：尸位素餐的是不審總預算立委

卓揆拍板財劃法不副署！蔣萬安批「惡意杯葛」 曝台北建設將衝擊嚴重

政院不副署！賴總統批示《財劃法》修法：破壞財政永續

