賴清德、卓榮泰對藍白「忍無可忍」 蔣萬安：民眾才對政府忍無可忍

台北市長蔣萬安（取自中央社）

針對藍白立委強行修訂《財劃法》，行政院長卓榮泰日前召開記者會痛批在野黨違憲、侵害行政權，而立法院仍可對行政院長透過不信任案反制「已經忍無可忍」。台北市長蔣萬安今（17）日受訪表示「民眾已對民進黨政府忍無可忍」。

蔣萬安在視察北士科T17、18基地前受訪指出，法案不僅衝擊財政，行政院不副署也將影響北市市政推動，包括捷運、校舍、市場改建及北士科輕軌銜接工程，並衝擊國際對台灣AI產業發展的觀感。對於總統賴清德批評藍白「在野獨裁」、卓榮泰批評在野黨破壞憲法及預算法，蔣萬安則回應，「忍無可忍」常見於民眾對政府的感受，但古今中外反而沒有聽過「在野獨裁」。