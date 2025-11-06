賴清德「台灣之盾」戰力堪憂？陳永康點出國產無人機盲點：應盡速進行跨部會協商
總統賴清德10月10日在國慶典禮上宣示將打造台灣之盾（T-dome），國軍也積極與國內外廠商組建無人機國家隊。針對此事，國民黨立委陳永康今（6）日在立法院質詢國防部長顧立雄，點出當前台灣發展無人機的盲點在於儘管構建了硬體，但在傳輸量、以及後續維持的經費，都需要國防部進一步的完善相關建置。
陳永康指出，UAV（無人機）的鏈路與硬體的基本原則是必須符合不對稱作戰的需求，這是假設當在戰場內、海灘附近或城鎮進行作戰，我方佔有優勢時，這才屬於不對稱作戰，如果離開台灣就屬於戰術型或者聯戰型，考慮到涵蓋範圍、信息優勢、戰場韌性，有個關鍵核心在於國防部依照威脅提出軍用頻道需求，要與NCC進行跨部會協商，滿足國軍基本韌性需求，不是買了裝備進行訓練操作而已，但在國內整體頻寬條件下，認為應儘早要求NCC撥給國軍使用。
陳永康表示，承平時期，NCC撥給國軍的頻寬相當有限，在無人機的GPS、WIFI未被干擾的兩大前提下，傳輸語音通信中繼需要8至12KB/S，高等解析度圖像通信傳輸需要3至4MB/S等，但到了城鎮戰，WIFI中斷時就需要中繼台，詢問國防部資通電軍是否有相關建置？
國防部戰規司長黃文啓中將回應，目前戰術層級部分，已擴大微波通信車的購置，在這次行政院的特別預算中，也已把衛星備援加進去，後續在116年、117年則已經全面檢討因應新式武器裝備傳輸需求所需要的通信裝備。
陳永康質疑戰時衛星通訊能否支撐作戰
陳永康進一步指出，像是「全球之鷹」本來就有國軍的專用頻道，是屬於高解析度並可維持一定傳輸速度，而他關切的是地面陸軍、憲兵後備，當戰爭發生部分地面基地台毀損，認為國防部應該用最壞的情況去檢視通訊的支撐程度，這時候就不只是操作訓練，而是通訊的訓練，質疑在戰時的衛星通訊服務是否夠用。
空軍司令部通資處長解駿山中將回應，目前規劃中有2個地面機動接收站，其他都是接收點，目前是以最大量需求評估，將來會陸續增加。但陳永康認為，國防部最大量需求是指地面無人機在單位時間內最大的起飛量，在過程中要有足夠的量去支撐，但現在「民生國安韌性特別預算案」編列的46億元是裝備設施，但2年後陸軍要編列通訊預算，認為還是要早一點規劃，屆時每一架都要付錢，提醒承租的費用跟後續建立量能的初步投資，到後面正常運用時，還有海軍等其他軍種，都不在國軍分配的頻段當中。
台灣之盾需納入AI 判斷敵方蜂群攻擊成挑戰
陳永康點出現在台灣發展無人機製造的盲點，國人當然支持無人機國產政策，但都不會說現在買的是硬體，到時候拿回來還是要花錢，傳回來的影像解析度都是問題。此外，他指出，台灣與烏克蘭最大的差別在於台灣高樓林立，目標識別困難，無法從高處垂直俯衝攻擊，因此訓練過程中場景的模擬非常重要，要求國防部針對可能影響的因素如GPS 失效、沒有WiFi等進行相關的想定。
陳永康認為，當前台灣之盾有一個很重要的問題，在於參數資料庫未來要納入AI才有辦法判斷，這和賣無人機的廠商沒有關係，尤其是敵方蜂群攻擊中一定會有的反輻射，如何在戰場上反制，未來的精進相信中科院也會扮演一個重要的角色。國防部長顧立雄也回應，台灣之盾的重點確實就在於相關偵測器的整合，利用AI輔助將所有感測器整合在一起，以各式武器進行適當的回擊，也是目前努力的方向。
