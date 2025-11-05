賴清德：台灣崛起！就業25年最好、經濟成長率亞洲四小龍第1名 贏美日歐盟中國

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

賴清德總統今（5）日出席「中國生產力中心70週年感恩論壇開幕式」，他指出台灣崛起，就業狀況25年來最好，今年經濟成長率會超過5%，不僅拿下亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、歐盟及中國。另外，台股連續6個月上漲，加權股價指數突破2萬8千多點，市值超過3兆美元，成為全球第8大股市。

賴清德總統指出「台灣崛起」，經濟成長率居亞洲四小龍第一名。（圖／總統府攝）

賴清德總統在致詞時表示，政府預計在2030年前挹注9千億元，帶動民間共同投資4兆元，加速引導綠能、儲能、節能等能源轉型，也將推動AI新十大建設投入關鍵技術研發及AI在各領域的應用。經濟部也已啟動「產業競爭力輔導團」，目標在2年內輔導超過14萬家次企業轉型升級，協助產業度過淨零轉型、數位轉型及全球經貿秩序重整的考驗，共同打造更繁榮的臺灣。

廣告 廣告

賴總統說，2025年是台灣崛起的一年，不但出口金額持續創下新高，就業狀況也是25年來最好，台股已經連續6個月上漲，近來加權股價指數更突破2萬8千多點，市值超過3兆美元，成為全球第8大股市。此外，上週主計總處公布今年第3季經濟成長率概估為7.64%，同時預估今年經濟成長率會超過5%，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、歐盟及中國。

賴清德表示，這些亮眼的經濟成就都是台灣人民與各產業界共同努力的成果。當前世界各國都面臨淨零轉型、數位轉型、地緣政治劇烈變動，以及全球經貿秩序重整的挑戰，面對這些挑戰，政府將持續以「創新經濟」、「均衡臺灣」、「包容成長」為目標，並且落實2050淨零轉型的國家發展方向，預計在2030年前挹注9千億元，帶動民間投資4兆元，加速推動綠能、儲能、節能，引導國內外綠色投資推動能源轉型，也促進產業升級轉型。

總統指出，為因應智慧化時代來臨，政府也要推動AI新十大建設，積極投入量子科技、矽光子與機器人等3大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，讓臺灣繼續在全球科技發展上站穩領先腳步，確保下一世代在國際上的競爭優勢。

賴清德提到，為了確保在經貿秩序重整、經濟轉型升級的過程中，不遺漏任何人、任何產業，政府提出930億元關稅影響支持方案協助企業、勞工、農漁民朋友度過難關。上個月經濟部也已啟動「產業競爭力輔導團」，目標在2年內輔導超過14萬家次企業，協助業者升級製程、培育人才，並完成智慧化及低碳化的轉型。所有工作除了政府必須全力打拚，也需要企業與民間團體與政府協力合作，團結因應世紀變局帶來的挑戰。

更多FTNN新聞網報導

2026選戰觀察／非洲豬瘟重創盧秀燕！2026台中市長選票版圖重組中

大軍壓境！20萬移工加碼來台 是全民加薪萬靈丹嗎？

批賴清德「魯莽領導人」遭綠營集體痛批亂寫！作者：台灣認清現實 美不會捨己救台灣

