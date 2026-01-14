賴清德：台灣發展不能被拖慢 盼立院速審總預算

（中央社記者葉素萍台北14日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，在出口表現、股市市值屢創新高的重要時刻，台灣發展的腳步不能被拖慢，民眾重視的福利不能被犧牲，國家防衛的安全更不能被耽擱。他呼籲朝野順應民意，儘速完成中央政府總預算案以及國防特別條例的排案，實質審議並通過預算。

民進黨下午召開中執會，賴清德表示，回顧上個月及新年的這2週，台灣不論是出口表現還是股市市值，都持續寫下新高紀錄。在台灣持續發展、寫下歷史新頁的重要時刻，更應該抓緊機會、繼續衝刺，為民眾，也為下一代，打造更安全、更有韌性的台灣。

他說，令人遺憾的是，攸關台灣少子女化政策、長照3.0、AI產業發展、整體經濟動能與國防建設等重大政策的中央政府總預算案，以及關係強化國家安全的國防特別條例，至今仍然遭到在野黨卡在程序委員會。

賴清德表示，台灣發展的腳步不能被拖慢，民眾重視的福利不能被犧牲，國家防衛的安全更不能被耽擱。他要再次呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家向前、讓人民安心。（編輯：萬淑彰）1150114