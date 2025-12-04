賴清德「台灣總統」登紐時峰會！立院綠黨團：國際清楚認知台灣是國家

記者楊士誼／台北報導

《紐約時報》年度盛事「DealBook Summit」即將登場，總統賴清德以特邀貴賓身分視訊參與並接受專訪，官網更以台灣總統（President of Taiwan）稱呼。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（4）日表示，很樂見國際上清楚認知到台灣是一個國家，這也是國際社會肯定台灣國家地位的事實。

DealBook Summit長期以商業、科技、金融與國際政治議題為核心，每年皆匯聚全球最具影響力的決策者，深入探討重大國際議題，包括全球供應鏈重組、科技與AI發展趨勢、地緣政治變動、國際金融市場展望新創產業與內容創作新趨勢等。其開放式對談形式與國際級嘉賓陣容，不僅促成跨領域深化交流，也使峰會成為觀察全球局勢的重要指標。

廣告 廣告

鍾佳濱上午受訪時表示，很樂見國際上很清楚認知到台灣是一個國家、有自己的主權與地位，還有兩千三百萬享受自由民主的人民。外媒稱呼賴清德總統為台灣總統，就像蕭美琴被稱為台灣副總統一樣，這是國際社會肯定台灣的國家地位的事實，樂於國際有這樣的認知。

另對於美國商務部長盧特尼克稱，台灣將替美國半導體產業訓練勞工，鍾佳濱則指出，台灣半導體產業的勞工優質，為舉世公認的成就，美方肯定台灣技術人員的素質，台灣也非常願意在這樣的架構下共同促成台美半導體人員素質的提高，具體方法未來雙方可以更近一步磋商。鍾佳濱說，當別人肯定台灣技術能力強時，台灣不會吝惜。

更多三立新聞網報導

促進智慧醫療發展 賴清德：強化AI治理、建立國家級醫療資安防護機制

陳佩琪護柯文哲扯賴清德 學者：活在「第三夫人幻想曲」

揭《紐約時報》主持人超狂經歷 胡采蘋：賴清德份量之重，不言可喻

輝達晶片該不該賣中國？賴清德舉2000年一例：當年若去，就沒今日台灣

