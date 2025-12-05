賴清德「台灣總統」登紐約時報！中國外交部崩潰：堅決反對提供平台

記者陳思妤／台北報導

中國外交部發言人林劍主持記者會（圖／翻攝自中國外交部網站）

總統賴清德以特邀貴賓身分，接受《紐約時報》「DealBook Summit」主持人專訪，官網更以台灣總統（President of Taiwan）來稱呼。對此，中國外交部今（5）日氣喊，美方有關媒體為台灣當局領導人散佈「台獨」分裂謬論提供平台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中方對此堅決反對。

賴清德接受以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。

專訪在台灣時間4日凌晨播出，賴清德談到，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域。另外，中國對台灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此提出國防特別預算。

賴清德也向國際社會表達，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。

對於賴清德登上《紐約時報》，中國外交部發言人林劍今在記者會中不滿痛批，美方有關媒體為台灣當局領導人散佈「台獨」分裂謬論提供平台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對。

林劍又稱，賴清德有關言行再次暴露其頑固「台獨」分子本質和「倚美謀獨」的險惡圖謀，再次證明其是「和平破壞者」、「麻煩製造者」。他嗆，敦促美方認清台灣問題的高度敏感性，將美國領導人所作承諾落到實處，「無論賴清德說什麼、做什麼，都是螳臂當車、注定失敗」。

