賴清德：台美攜手 深入經濟夥伴關係

賴清德總統3日出席在總統府舉行的「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，指出此次會議可歸納出台美未來合作的3大戰略方向。（姚志平攝）

賴清德總統3日就「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）會議成果舉行記者會，說明台美合作3大戰略和2大目標，他強調台美經貿夥伴關係已進入新階段，將攜手走進世界。他並說，這場記者會不是為了國共智庫論壇而舉辦，但「剛好可以提供對比」，讓國人辨識到底是民進黨「走進國際」或國民黨推動的「二次西進」經濟戰略，何者對台灣較有利。

第6屆EPPD會議已於1月27日在華府落幕，美國國務院與我方經濟部、外交部在會議結束後，當時都已發布新聞稿。國共論壇3日在北京登場，總統府2日突然宣布要說明EPPD成果，遭外界質疑是在與國共論壇互別苗頭。

廣告 廣告

保持善意 願與對岸交流合作

對此，賴清德說，在野黨有其主張與路線，「正好我們針對台灣國家經貿路線開記者會」，最近政府剛談完台美對等關稅，也與日本、英國、東南亞國家陸續簽署或更新投資協定，這10年來國家的經濟路線很穩健地一步一步推廣。

他強調，並不是刻意跟國民黨前往中國所進行的計畫作比較，但剛剛好可以讓國人做一個對比，他重申，民進黨政府不僅重視台美及各國的國際關係，也同樣重視兩岸關係，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主的生活方式，且能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，來創造和平共榮，「從蔡英文到我，近10年來，我們的兩岸路線持續保持善意」。

他說，上任之初有提到，希望經由交流對話進行合作，達到和平共同的目標，從行政院長開始，在立法院備詢時，也不斷強調，兩岸有共同的敵人是天災、地變、傳染病，兩岸也有共同目標，就是創造兩岸人民的福祉。

走進世界 展現守護國家決心

至於召開記者會的原因，賴清德說有3個，包括EPPD是今年是首度面對面實體對話，代表台美經貿夥伴關係進入新階段；簽署「矽盛世宣言」和「台美經濟安全合作聯合聲明」也代表台灣跟美國會攜手走進世界；「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的國家經濟戰略路線會走得更穩更遠。

他希望國際社會看見台灣守護國家的決心，但守護民主、守護主權不應該被解讀為挑釁。

他喊話國民黨在進行國共交流的同時，不能忘記身為國會最大在野黨與民眾黨結合主導國會應盡的責任，不能不審中央政府總預算或國防特別預算，而只進行國共合作，「這對台灣來講是危險的」。

提供對比 走進國際或二次西進

賴清德相信社會大眾應該很清楚，台灣必須要有厚實的底蘊，有強大的國防安全力量，才有辦法對等地去進行兩岸交流。

他重申，這次開記者會剛剛好可以提供對比，到底是民進黨政府所推動、攜手美國等友盟「走進國際」的經濟戰略對台灣比較有利，還是國民黨所推動的「二次西進」對台灣的經濟發展比較有利。

外交部長林佳龍昨天出席國史館新書發表也表示，台美關係涉及台灣的生存與發展，因為「對岸中國想要併吞台灣」，所以與其他國家相比，「無論有無邦交，都不像台美關係般決定台灣的生存與發展」。