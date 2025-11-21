賴清德「吃壽司挺日本」貼文破2000萬瀏覽！登各大日媒、新宿街頭

賴清德發文指出「今天的午餐是壽司還有味噌湯」。總統府提供



日本首相高市早苗日前發言「台灣有事」後，中國19日以「放射線檢驗不充分」為由，再度禁止進口日本水產品，並同步祭出旅遊警示、軍演等手段反制。總統賴清德20日在X上曬出自己的午餐是壽司搭配味噌湯，刻意標示食材來源為「鹿兒島鰤魚」與「北海道帆立貝」，以實際行動表達挺日，隨即登上各大日媒版面。

賴清德的壽司照曝光後迅速在日本社群引發大量迴響，貼文目前已突破2000萬瀏覽、累積超過4000則留言、26萬人按讚，並有2萬9000次以上分享。不少日本網友紛紛回應，「看到台灣總統吃日本扇貝，我深受感動」、「台日友好！」、「謝謝台灣總統」，也有台灣網友留言，「日本之前支持台灣鳳梨，現在是回報的時候」。

廣告 廣告

賴清德的貼文迅速成為日媒關注焦點，包括NHK、讀賣新聞、每日新聞、產經新聞、共同社、日本電視台、富士電視台等主流媒體均大篇幅報導，指出台灣政府此舉意在展現對日本的支持。

除了媒體報導，賴清德也意外「現身」日本街頭，有台灣網友昨天在新宿車站東口時的大型戶外螢幕（俗稱「新宿的貓」3D看板）看見共同社播放「賴清德吃壽司」新聞，標題大大地寫著「台灣總統午餐吃海鮮，以示對日本的支持」，這個看板位於全球乘客量最高的新宿站，被視為日本最具曝光度的戶外廣告之一。

高市早苗的「台灣有事論」引發中國強烈反彈，北京祭出旅遊與貿易報復，但賴清德吃壽司公開挺日本之後，多位日本政治人物也紛紛回應，日本參議員梅村瑞穗在X上分享賴清德貼文並寫下「明天我打算吃台灣滷肉飯與芒果」，他還特別以中文回應，「德不孤、必有鄰，非常感謝」。

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人