賴清德：各部會應「合憲」推動財劃法

總統賴清德。（總統府提供）

「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院高層擬拍板「不副署、不公布」，總統賴清德今召集院際「國政茶敘」；儘管立法院長韓國瑜上週以「須取得黨團授權」為藉口拒絕，總統府仍邀集行政院、考試院正副院長召開並於會中討論總預算案、「財劃法」與反年改修法。賴總統強調，針對立院「財政收支劃分法」及通過的各項法案，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。





為因應財劃法、反年改等多項爭議修法，賴清德原定今日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲，赴總統府進行國政會商。韓國瑜原先建議改以茶會形式，賴總統表示尊重，並改以國政茶會進行；豈料，韓國瑜又以「要先取得三黨團授權」為由，婉拒出席國政茶會。

廣告 廣告





賴清德致詞時表示，立法院在去年通過了《立法院職權行使法》，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。之後，《憲法訴訟法》修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立法院後續又推出許多法案，特別是近日的《財政收支劃分法》以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。





「身為總統，負有保護憲政秩序之責任，也負有推動國家政策推展之重責大任！」賴清德強調，本欲利用《憲法》第44條召開院際協調會，後來從善如流循立法院韓國瑜院長建議改為院際茶會，雖然韓國瑜院長還是沒有辦法出席，但茶會仍要順利進行，因此特別感謝行政院卓榮泰院長、鄭麗君副院長、考試院周弘憲院長及許舒翔副院長共同參與。





賴清德表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財政收支劃分法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。







