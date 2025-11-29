賴清德：一味接受侵略者主張 不會得到真正和平。曾薏蘋攝

賴清德：一味接受侵略者主張 不會得到真正和平。曾薏蘋攝

賴清德總統今出席「2025總統與青年論壇」，不論現場或是網路，賴清德都來者不拒，被問到有關這次提高國防預算一事表示，目前國家兩岸和平政策希望透過實力取得和平，透過交流合作取得和平發展，若國家沒有足夠力量捍衛國家利益，而是一味接受侵略者主張，不會得到真正和平，古今中外有很多例子不能沒有前車之鑑。

賴清德說，大家對兩岸和平非常關注，國際社會也很關注，台灣是以和平為目標、燈塔，希望兩能透過交流取代圍堵、對話取代對抗，發展出兩岸和平共榮的目標。

廣告 廣告

他說，要經由交流合作前，要有自己的實力，否則很難在交流過程保護國家利益，目前國家兩岸和平政策希望透過實力取得和平，透過交流合作取得和平發展，靠實力取得和平目標就是提高國防預算、經濟韌性等。

他強調，若國家沒有足夠力量捍衛國家利益，而是一昧接受侵略者主張，不會得到真正和平，古今中外有很多例子不能沒有前車之鑑。

被問到，台灣未來十年不能錯過的三個機會。賴清德說，第一未來全面智慧化的時代需要台灣，台灣必須把握住，台灣不僅要成為智慧國家，也能夠成為智慧產業鏈重要一環。第二，淨零轉型。國際社會對於淨零轉型議題應該會趨於一致，因為天災地變越來越嚴重、氣候危機越來越清楚明確，如果台灣沒有妥善因應可能會被淘汰。

他說明，例如台積電很強大，但向台積電下訂單的公司，也會要求台積電提供的產品一定要能夠淨零、或是碳排低到某種程度。相信如果台灣比其他國家做得更好，會是台灣另外一個機會。第三是國際社會需要台灣。台灣面臨中國的威脅，身為民主國家的台灣，我們要保護自己的國家安全，也要維護台海和平穩定，特別是印太的繁榮發展。總統認為，我們要把握提高自己的力量，並且為國際社會做出貢獻，「我相信當台灣成為國際社會信任、負責任一員的時候，我相信國際社會也會給台灣許多機會」。

【看原文連結】