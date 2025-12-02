賴清德：和平非靠一紙協議獲得

賴清德總統2日赴宜蘭視導教召訓練，教召人員在濃煙下進行臥射演練。（鄧博仁攝）

賴清德總統2日赴宜蘭視導教召訓練，教召人員在濃煙下進行臥射演練。（鄧博仁攝）

賴清德總統2日前往宜蘭視導後備旅教育召集訓練，他強調，不可能靠一紙和平協議或屈從侵略者主張就有辦法得到和平；即便要和解，也須有強大的力量做後盾，才能保護國家整體利益，否則最終都淪為投降而已，期盼透過國防特別預算，建置分層防禦、高度感知、成功攔截的效能。

賴清德指出，此次教召有三大重點，首先是將無人機的操作與應用納入後備部隊的訓練，這項變革是國軍後備訓練的新的里程碑；其次是特別將城鎮作戰所需要的各項戰技也列入後備訓練教育召集的訓練之中；最後則是將關鍵的戰術思維引進並落實。

廣告 廣告

他強調，維護世界和平、穩定區域發展是建軍的目標之一，對和平要有理想，但不能有幻想，和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平；即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益，否則所謂和解最終都淪為投降而已。

賴提到，為了避免中國以訓轉演、以演轉戰，上周國安高層會議特別提出總預算額度1兆2500億元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」，未來將建置台灣之盾，也希望透過國防特別預算，能推動國防自主，讓台灣的工業、基礎工業能夠進一步升級轉型。

他重申，國家安全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是立國根本，無關意識形態之爭，「這是全體台灣人民的共同立場」。

賴總統昨接見海外台派團體再次提到國防預算重要性，並批評前總統馬英九任內策略是將經濟鎖入中國，開口閉口都說有兩岸和平紅利，但他看了資料，「都沒有看到所謂紅利」，並說在野黨準備要接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，而所謂一個中國原則台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，就像「愛國者治港」一樣。