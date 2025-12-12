賴清德「問答太跳針」遭指狀況外！她親還原「3反轉真相」打臉了

政治中心／曾郁雅報導



教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展正式拉開序幕，總統賴清德也來到現場觀展，表達自己對「追夢青年」的勇氣和衝勁，沒想到現在就被捕捉到一段透過計畫前往美國受訓通過「聖殿考核」的追夢少女，向賴清德介紹自己當下，賴清德卻重複向他確認服務單位等細節，讓一派網友開酸「怎麼當上總統的？」，對此影片當中「女主角」就不忍親上陣還原現場情況，並曝光鏡頭外「總統1舉動」讓她點頭認可：「他是有認真在看的耶！」。









總統賴清德到場與參展青年互動，其中一段與追夢少女對話引發部分網友嘲諷總統「狀況外」。（圖／翻攝自賴清德@臉書）

賴清德現身「青年百億海外圓夢基金計畫」成果展，其中面對一名本業為離岸風電安全管理師，下班化身「義消」的熱血少女成果介紹，提及自己通過計畫，順利前往美國德州農工大學的「緊急服務訓練中心」完成危害物質應變訓練，順利拿下消防界有「聖殿」封號的神聖考核，讓她收穫滿滿，其中當她拿出自己義消分隊徽章，她介紹自己是「台北市華山分隊」，賴清德則提問：「這是隸屬於？」，她回應：「就是台北市消防局」，總統又接著問：「那你本身是？」，她馬上接話：「我本身是義消」、「我下班之後的工作」，讓賴清德笑回：「很棒啊！」。





賴清德與現場青年互動成為話題。（圖／翻攝自賴清德@臉書）

此段對話遭到批評「心不在焉」、「狀況外」，甚至開酸「怎麼當上總統的？？」、「所以總統到底隸屬於哪個單位？」等，對此少女本人就現身社群澄清，她開頭就喊出「我是跟總統對話的本人啦！」，她解釋現場聲音吵雜，且她事後想想「我覺得是我誤會總統想問的問題」，不知道總統要問的是本業單位、還是自己的義消單位，同時她也笑稱「畢竟我身份這麼多連我媽都沒搞清楚過！」。

賴清德現場把英文報告內容轉換成中文，並向媒體介紹的舉動，讓當事人印象深刻。（圖／翻攝自賴清德@臉書）

同時她更加碼提到鏡頭之外，「總統把我在報告中引用的一段分享給大家」，這裡的細節是她解釋自己的簡報是英文內容，但總統是用中文再向媒體重新講述，她點頭：「代表他是有認真在看的耶！」，少女分享曝光之後，立刻就吸引超過7萬名網友到場關心，苗博雅也到場留言：「難得有被亂剪影片本人還原現場，謝謝你！一段很自然的互動，被惡意剪輯攻擊，大量散播。任何正常人受到這樣密集的攻擊，再正常也會被洗到形象整個歪掉（曾參殺人現代版）……」，其他網友也留言討論：「謝謝你出來維護我們的總統！」、「總統本人很親切，有接觸的人都知道，會做功課也很尊重人，感謝還原真相！」、「謝謝你出來闢謠！」、「謝謝本人出來還原現場。」。









原文出處：賴清德「問答太跳針」遭指狀況外！女主角親還原「3反轉真相」打臉酸民了

