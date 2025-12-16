賴清德「國政茶敘」後談話 籲立院撤回爭議法案

台北市 / 綜合報導

為了解決朝野僵局，總統賴清德昨(15)日上午邀請行政、立法和考試院，三院院長，一起入府茶敘，不過立法院長韓國瑜卻沒有出席，針對這場國政茶敘，賴總統事後也透過影片向國人說明，一起來聽。

另外賴清德也將創下憲政首例，他在影片中表態，面對新的憲政情勢，將依憲法規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立院進行國情報告。



總統賴清德說：「今天行政院長卓榮泰依據憲法第37條所賦予的權力，已經決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠、維護國家及全民福祉的決心，自己支持這樣的決定，同時也要在此向立法院提出最誠摯、但也最嚴正的呼籲，『請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案』。」

