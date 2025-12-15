賴清德「國政茶敘」獨缺韓國瑜 藍黨團支持：韓非常睿智

〔記者林欣漢／台北報導〕面對財劃法僵局、反年改、明年度總預算至今未審等諸多挑戰，賴清德總統今日上午邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府「國政茶敘」，儘管立法院長韓國瑜婉拒出席，府方仍照原計畫進行茶敘。對此，立法院國民黨團書記長羅智強今日表示，「他要玩家家酒，就自己去玩」，獨裁總統的便當會就能取代國會，找自己提名的院長來茶敘，是登基大典嗎？韓國瑜的決定非常睿智，國民黨團也非常支持，不需要為獨裁總統有任何的背書。

羅智強表示，為什麼賴總統提1.25兆元天價軍購，卻不敢兌現諾言來立院國情報告並接受詢問，就是因為經不起檢驗，倉促成立的各式各樣「綠友友」公司能拿到幾十億、幾百億元的標案，賴總統知道他經不起質詢，嚇到沒膽子只敢去便當會。

羅智強說，賴總統若有勇氣就來立院解釋，否則為什麼民進黨一執政，奇怪的小吃店、馬桶、裝潢公司就冒出來，幾億元的標案一直拿，到現在都沒事，賴總統若對自己提出的預算有信心，就到立院報告，不要搞「賴錫悅」式的便當會。

另，行政院所提「財劃法覆議案」日前遭立法院否決，府院高層傳已拍板「不副署、不公布」。羅智強表示，行政院就是在自打耳光，為什麼院版財劃法可以宣稱分更多錢給地方，立法院通過的新版財劃法就不能分更多錢給地方，賴總統說過中央不能集權又集錢，必須修正財劃法，民進黨就是只有他說的才算數，不是他說的就是違憲。

