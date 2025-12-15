賴清德「國政茶敘」談財劃法等3案 在合憲基礎推動法案

賴清德總統主持國政茶敘，強調各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。（圖：總統府提供

賴清德總統今天（15日）上午邀集行政院、考試院正副院長在總統府「國政茶敘」，針對115年度中央政府總預算案、「財政收支劃分法」修法及公教年金改革等議題交流。賴清德強調，為維護國政推動，針對立法院的「財政收支劃分法」及通過的各項法案，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。

賴總統在致詞時說，立法院在去年通過立法院職權行使法，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲；之後，憲法訴訟法修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立法院後續又推出許多法案，特別是近日的財政收支劃分法以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

賴清德強調，身為總統，負有保護憲政秩序之責任，也負有推動國家政策推展之重責大任，本欲利用《憲法》第44條召開院際協調會，後來從善如流循立法院韓國瑜院長建議改為院際茶會，雖然韓國瑜院長還是沒有辦法出席，但茶會仍要順利進行，因此特別感謝行政院卓榮泰院長、鄭麗君副院長、考試院周弘憲院長及許舒翔副院長共同參與。

在與會者綜合發言後，賴總統再次感謝在座各位出席與交換許多意見，他表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的財劃法及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標；賴總統也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。