賴清德：國際同聲譴責中國軍演粗暴 在野黨仍替中國找藉口
〔記者陳政宇／台北報導〕中國解放軍近日對台發動軍演，但我國相關國防預算遭在野黨封殺，引發關注。總統賴清德今(1日)指出，和平無價但不能有幻想，必須靠實力取得，當國際社會同聲譴責中國的粗暴時，在野黨仍然替中國找藉口，呼籲朝野團結以國家安全為重、儘速通過相關預算，否則國際社會恐誤解台灣自我防衛決心。
賴總統今天上午在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安等人陪同下，於總統府大禮堂發表2026新年談話。針對媒體關注總預算和1.25兆元國防特別預算於立法院陷入僵局，恐引發國際盟友質疑台灣防衛決心一事，賴清德回應，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平固然要有理想，不能夠有幻想。
賴清德說，和平一定要靠實力才能夠獲得，不是單憑一紙和平協議或接受侵略者的主張，就有辦法達到和平，所以投資國防就等於在投資和平。
賴清德：國防預算耽擱恐遭國際誤解
據此，賴清德進一步指出，這一次中國的軍演，我們可以看得出來，解放軍演習的科目裡面，有特別針對台灣新增的戰力作為假想敵來演練，就可以看得出來，這一次軍購的項目對台灣的國防安全是必要的；而這筆國防預算，對台灣向國際社會展現守護國家決心、維護區域和平發展也是必要的。
賴清德憂心，若該預算持續被耽擱，的確擔心國際社會誤解台灣的決心，因此非常期待，在野黨能夠特別基於國家的利益、國家的安全，能夠通過這筆預算，讓我們更有力量能夠達到守護國家、保護人民安全的目標。
不過，賴清德提到，這一次中國的軍演，民主國家無不同聲譴責中國破壞台海和平穩定，國際社會多年來也一致認為，中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者；但比較可惜的是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴時，在野黨仍然替中國找藉口。賴呼籲，希望朝野能夠團結，也只有團結、不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息而侵略台灣。
