賴清德：在野回歸憲政 朝野合作

朝野嚴重對立，賴清德總統1日發表元旦談話，提出2026年4大總目標，喊話在野黨回歸憲政體制，盡快通過今年度總預算和1.25兆元國防特別預算，並通盤檢討《財政收支劃分法》。他也會積極促成朝野合作，以合憲方式赴立院國情報告。在野黨則痛批，賴的談話只有大內宣及情緒勒索，高喊五權制衡，實際上是行政權無限擴張，還要國會閉嘴蓋章。

談內政政績 兩岸關係著墨不多

總統府元旦升旗典禮昨天清晨4點半開放進場，雖然飄著細雨，氣溫驟降，仍吸引不少民眾冒著寒風前往。賴清德在上午6點多先出席府前廣場舉行的升旗典禮，隨後在上午8點半於總統府大禮堂以「韌性之島，希望之光」為題，發表任內第2次元旦談話，以對內為主軸，兩岸關係部分著墨並不多。

他細數台灣經濟成長率創下15年來新高、台股指數寫下新紀錄、就業情況25年來最好，政府幫軍公教加薪，並連續10年調升勞工基本工資，以及推動「健康台灣深耕計畫」等政績。

展望新的1年，賴清德提出4個總目標：打造更安全、堅韌的台灣；邁向智慧繁榮的台灣；建構更均衡發展的台灣；促成民主團結的台灣。

去年，賴清德宣布啟動「反滲透17項國安策略」，加速推動「國安十法」修法，並透過8年1.25兆元國防特別預算投資，全面提升戰力。昨日他說，「今年，我們要一一來執行」，並呼籲朝野攜手合作，順利讓重要的國防預算趕緊通過。

合憲方式下 願赴立院國情報告

而針對《財劃法》衍生的爭議，他喊話朝野應該再透過通盤檢討及討論，推動顧及各層面、各世代、各級政府的全面性財政改革，協助地方穩定財政紀律，同時讓中央發揮協助地方發展的政策力量。

賴清德也呼籲立法院盡速審議今年度的中央政府總預算，讓福國利民的政策順利推動。賴並指過去1年，許多福國利民的法案，因為政治杯葛，被嚴重延宕；更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過，「倘若憲政體制不被遵守，單一權力無限擴張，受苦的都是人民，被毀棄的則是國家。」

身為總統，賴說他會積極行動，促成朝野合作。只要有助於化解對立、凝聚共識，他願意在《憲法增修條文》第4條第3項、以及憲法法庭113年憲判字第9號所揭示的合憲方式下，赴立法院進行國情報告。期盼新的1年朝野能夠共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

對於賴清德的元旦談話，國民黨主席鄭麗文昨未回應。不過，國民黨在臉書發文指賴的元旦談話火氣滿滿、口誤連連，搞錯基本事實，「令人憂心，如此氣急敗壞，甚至神智不清的執政者，會繼續把國家惡搞成什麼樣子？」

國民黨痛批，賴的元旦談話從去年的3個方向，變成今年的4個目標，但主軸都一樣，通篇空話，沒有回應人民訴求，只有了無新意的大內宣及情緒勒索，代表新的1年，賴清德仍沒有任何解決問題的能力。

藍白轟空話 竟要國會閉嘴蓋章

民眾黨也對賴清德的元旦談話表達嚴正譴責，批評「裝睡的人始終叫不醒」，賴依然只把自己當成民進黨支持者的總統、而非全台灣人民的總統，持續汙名化在野依法監督，繼續恣意踐踏、胡亂超譯憲法，「國家還有多少寶貴時間能繼續被賴清德浪費？」

民眾黨指出，對賴提出彈劾，正是對多數民意的交代，並炮轟賴，一再用民主團結情緒勒索人民、以此要求在野黨護航違法編列的總預算、內容不透明的國防特別預算；賴口口聲聲喊的「五權憲法、權力制衡」，實際上卻是行政權無限擴張、要求國會閉嘴蓋章。