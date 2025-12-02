賴清德：在野準備要接受一中原則的九二共識

▲賴清德表示在野黨準備要走另一條路，接受一中原則的九二共識，若真要走到香港這條路，就可惜了大家過去的打拚。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（2）日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨臺灣協會回國訪問團」，重申總統有三大使命，包括讓國家更安全，守護民主自由，讓子孫能在這裡代代相傳；第二，要發展台灣經濟，讓各產業持續發展；第三是照顧人民，讓人民過更好的生活。提及在野黨準備要走另外一條路，要接受一中原則的九二共識，而中國的九二共識就是一國兩制，有如過去中國控制香港，讓民主派一個個被關或流浪世界各地，若真要走到香港這條路，「走到最後就可惜了，可惜我們過去的打拚」。

賴清德表示，身為總統有三大使命，首先要讓國家更加安全。面對中國的威脅，一定要顧好台灣，今年3月主持國安高層會議，面對中國對台的5大國安及統戰威脅提出17項因應策略，並完成相關修改及新增法律，行政院共通過15個法案並送至立法院審議，最近也針對中國對台灣海纜破壞的防制及處罰再通過海纜七法。

賴清德說，日前也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並提出了每年1560億，為期8年、總經費1.25兆國防特別預算，對外軍事採購並推動國防自主。其中一項預算是要建立「台灣之盾」，在中共對台灣發動攻擊時可以保存國軍戰力、保護關鍵基礎建設不被破壞，及保護人民生命財產安全，才有力量抵抗中國進一步的進攻。

此外也將引進人工智慧進入國防系統，不論進攻、防守都有人工智慧，才能迅速反應及反擊。並強調，推動國防自主、發展國防產業是一定要走的路。結合臺灣基礎工業及科技產業以推動國防產業，一方面保護國家安全，另方面可帶動產業升級轉型，發展經濟，增加人民收入。

賴清德也說，自己擔任總統要讓國家更加安全，面臨中國威脅一定要堅持理念，不能放棄主權，不能放棄民主自由人權的生活，更不能放棄子孫決定未來前途的權利。

賴清德也提到，在野準備要走另外一條路，就是要接受一中原則的九二共識，中國國家主席習近平說得很清楚，一中原則九二共識就是一國兩制。

賴清德說，香港有民主派與建制派，民主派主張民主自由，建制派比較親中國，而自從反送中後，中國進一步控制香港，讓民主派一個個被關或流浪世界各地，強調若真要走到香港這條路，「走到最後就可惜了，可惜我們過去的打拚」。

最後賴清德強調，承蒙台灣人民的支持擔任總統，自己的使命與責任就是確保台灣安全，守護民主自由，讓子孫能在這裡代代相傳。

