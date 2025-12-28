賴清德：在野讚賞蒲亭、擁抱習近平卻彈劾我

▲面對藍白彈劾，賴清德表示在野讚賞蒲亭、擁抱習近平卻要彈劾民選總統，坦言令人費解。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪並於今（28）日晚間首播，被問及國民黨與民眾黨以人數優勢在立院表決通過要彈劾，並將邀請賴清德兩度到立法院說明，對此賴清德坦言令人費解，在野公開讚賞蒲亭不是獨裁者，此外也擁抱習近平，但卻要彈劾民選的總統，「覺得社會自有公道」。

過去國民黨主席鄭麗文接受專訪時提及蒲亭「不是獨裁者」引發熱議，如今藍白以人數優勢在立法院通過提案彈劾賴清德，對此主持人鄭弘儀質疑，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職，這完全是不可能任務。

賴清德坦言，對在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞蒲亭不是獨裁者，此外也擁抱習近平，但卻要彈劾台灣民選的總統，「覺得社會自有公道」。

