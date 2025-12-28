賴清德：在野黨已是「一中同表」

▲賴清德於兵工廠接受資深媒體人鄭弘儀專訪。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪並於今（28）日晚間首播，過程中說明中國對台灣發動五種威脅，其中提及對台灣國家認同的混淆威脅，像是過去在野提出九二共識是一中各表，但是現在已經不講「各表」了，其實他們現在的路線基本上就是「一中同表」，在未來以「身為中國人為榮」，這也是對國家認同混淆的威脅。

賴清德提及中國對台灣發動五種威脅，首先是對中華民國主權的威脅，好比說斷交，法律戰扭曲聯合國2758號決議文，最近又講說根據《開羅宣言》、《波茨坦宣言》，台灣是屬於中華人民共和國的一部分，或是說他的飛機船艦，進入到我們的ADIZ（防空識別區）等，這些都是主權的侵犯。

廣告 廣告

第二是對台灣國家認同的混淆威脅，賴清德說，像是過去在野提出九二共識是一中各表，但是現在已經不講「各表」了，其實他們現在的路線基本上就是「一中同表」，在未來以「身為中國人為榮」，這也是對國家認同混淆的威脅。

第三是中國不斷地滲透對軍方，吸收為間諜，賴清德表示，看到這段時間以來，檢調單位偵辦許多間諜案，法院法官司法案的判決也越來越重，這可以看得出來；第四是透過交流來進行滲透跟統戰的目標，最常見的就是邀請村里長、民意代表、社團或宗教去交流，然後賦予他們政治任務，來進行台灣社會的影響。

賴清德說，最後則是中國設立「共融區域」、「融合區域」吸引台商或年輕人過去，總結這五大威脅對台灣影響非常大，所以戰爭已經在進行了，台灣當然面臨的威脅最大，範圍最廣、影響程度最深。

賴清德表示，台灣一定要保護自己的國家，絕對不能夠被中國併吞，那些好不容易建立起來的經濟成果與民主成果，還有人民的生活方式，「我們絕對不能夠放棄」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國至今沒武統 賴清德評實力不夠：台唯一選擇就是不斷提高難度

藍白喊支持國防卻不審查 賴清德：王金平就會照憲政程序來

願協助經濟中國嗆自不量力 賴清德：也許是面子問題我不以為意