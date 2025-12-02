賴清德：在野黨準備走另條路 未來恐成愛國者治台「把台灣人變中國人」

記者盧素梅／台北報導

行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例在立法院遭在野黨聯手封殺。賴清德總統今（2）日接見北美各地台灣會館訪問團時表示，面對中國對台威脅加劇，台灣提高軍事預算，而在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識。他認為，中國國家主席習近平已經說得很清楚，這就是一國兩制；未來就是中共所認定的「愛國者治台」，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。

賴清德接見「北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時表示，他擔任總統要讓國家更安全，面臨中國威脅，一定要堅持理念，不能放棄主權，不能放棄民主自由人權的生活，不能放棄子孫決定未來前途的權利。

賴清德表示，在野黨準備走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識。他認為，習近平說得很清楚、沒有其他空間，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制，未來就是「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。



賴清德表示，香港有民主派跟建制派，民主派主張民主自由，建制派比較親中，對民主自由並不是那麼重視。在香港運動後，中國進一步控制香港，年輕的民主派一個一個被關，或流浪到世界各地，這次要選香港民主議會的議員，要中國批准，「我們要走香港這條路嗎？我們若走香港這條路，走到最後就可惜了，可惜我們過去的打拚」。



賴清德認為，如果在中國的統治之下，就是「愛國者治台」，現在國民黨裡面有很多罵民進黨、嫌棄台灣的，在中國眼中也不是愛國者。中共認定的愛國者是要把台灣人變成中國人，認為台灣和中國是同一個民族，要走向急統的人才是。



賴清德強調，身為總統，獲得台灣人民的支持，使命就是要確保台灣的安全，維持台灣的民主自由，讓子孫可以世世代代在這裡生存。

