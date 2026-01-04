賴清德：基本薪資今年將跨3萬元大關

賴清德總統4日受邀到新竹縣參加活動，致詞時表示今年將提高基本工資到3萬元以上。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

賴清德總統4日前往新竹出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，致詞時提出行政院每年有上百億元協助中小企業轉型，並承諾受薪階級今年基本工資將正式跨越3萬元大關，並持續透過減稅與社會投資計畫，減輕青年與受薪家庭的育兒及長照負擔。

此次青商會活動，邀請多名政要包括賴清德、國民黨主席鄭麗文、新竹市長高虹安、新竹縣副縣長陳見賢。出席順序也十分巧妙地讓藍綠完全錯開，賴清德下午3時抵達現場，3時50分離開。鄭麗文則選在4時15分現身，並接棒高虹安致詞。現場綠營人士在會前得知鄭麗文也將到場大表驚訝。

廣告 廣告

賴清德指出，台灣目前的經濟表現相當亮眼，股市已站上2萬9000點，失業率更降至3％的25年來新低，國民平均所得在今年可望達成4萬美金的目標。台灣作為國際社會中一股良善且正面的力量，不僅是全球防疫與災害救助的重要夥伴，更是國際繁榮發展中不可或缺的成員。

針對創業者與中小企業的挑戰，賴清德強調政府將成為產業最強的後盾，政府正積極應對關稅談判，行政院已編列930億元專案預算，從金融支持、人才培育、安定就業及打開國際通路等4個面向，協助受關稅影響的中小微型企業，其中行政院每年更有百億預算支持中小型企業轉型。

賴清德也表示，受薪階級的公務員，在過去10年，政府已經加薪4次，總共加薪14％，一般勞工也是連續10年，每年調高基本工資，從2萬8元到今年已經調到2萬9500元，賴清德透露，今年他還會再調薪，讓基本工資跨過3萬元。

【看原文連結】