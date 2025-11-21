賴清德「壽司文」已破2000萬瀏覽！ 主流日媒爭相報導

總統賴清德日前於官邸品嚐日本鹿兒島鰤魚與北海道干貝的照片，在社群平台「X」獲得近2000萬瀏覽，並登上日本各大新聞平台。 圖：翻攝各大新聞網站(新頭殼合成)

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿。而中國19日以「放射線檢驗不充分」為由，禁止日本水產品進口。面對中國對日本的打壓，總統賴清德以行動表達力挺日本水產，在社群平台X上秀出「午餐壽司照」。目前該貼文在社群平台X上受到廣大日本網友轉發，不但已突破2000萬次瀏覽，該事件也被幾乎被所有日本主流媒體報導。

本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。除此之外，中國政府也向日本政府通報，將暫停進口日本水產品，表示對高市早苗「台灣有事」說反制。

面對中國宣布禁止日本水產品輸入，台灣各界紛紛以行動力挺日本。總統賴清德昨日在社群平台 X 上分享自己大啖鹿兒島鰤魚、北海道干貝壽司的照片，引發台日網友熱烈討論。該貼文目前瀏覽數已突破 2000 萬次，留言超過 4000 則、點讚逾 26 萬，分享更突破 2.9 萬次，成為社群上的超熱門話題。

此外，《NHK》、《讀賣新聞》、《每日新聞》、《產經新聞》、《共同社》、《日本電視台》、《富士電視台》等主流媒體也報導賴清德X貼文，甚至還該新聞還登上日本電車以及各大路口新聞快報。部分媒體直指，台灣政府此舉，用意在表明對日本的支持。

