賴清德：多元尊重原民 努力走到每位族人面前

（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨今天說，兼任民進黨主席的總統賴清德出席「全國原住民族聯絡站總召組織會議」。賴清德說，「多元尊重」一直是民進黨的主張，而不是將不同族群融合，民進黨重視各族群的差異；賴清德也向總召們提出邀請，與中央黨部一起努力走到每一位族人的面前。

民進黨今天發布新聞稿指出，民進黨中央黨部17日召開「全國原住民族聯絡站總召組織會議」，邀集全國各地63個原住民聯絡站總召出席，就原住民族政策推動方向、基層組織運作及未來輔選工作重點進行意見交流。

廣告 廣告

民進黨說，賴清德、民進黨秘書長徐國勇及立委陳瑩、伍麗華、民進黨原民部主任谷暮．哈就出席會議，與各地原住民聯絡站總召對話，並為新任總召授證，展現中央黨部對原住民族事務的高度重視。

賴清德表示，原住民聯絡站是政黨與原住民族之間的重要橋梁，肯定並感激總召們長期以來的支持與辛勞，中央黨部將持續加強與各地聯絡站組織的溝通與合作，協助地方組織拓展與連結，也向總召們提出邀請，與中央黨部一起努力走到每一位族人的面前。

賴清德說，「多元尊重」一直是民進黨的主張，而不是將不同族群融合，民進黨重視各族群的差異。中央黨部也鼓勵原住民族人才參政，與執政黨持續推動進步且務實的政策與建設。

谷暮．哈就在會議中回顧民進黨執政9年來對於原住民族事務的服務與建設，他說，讓族人最有感的是設置525站文化健康站，使在地照護服務深化；以及支持部落興建大型建築及聚會所，修整對部落極具意義的建物等政策。

谷暮．哈就表示，陳瑩、伍麗華積極為族人爭取權益，近日推出結合科技與語言的AI族語對話系統，使族語與華語相互翻譯，提供部落族人多元使用；以及16日最新公布的原住民保留地貸款信用保證啟動方案，解決族人生活經濟困境。

民進黨說，民進黨長期重視原住民族權益與族群平權，並致力於在制度基礎上推動原住民族政策。透過這次全國原住民聯絡站總召共識會議，中央黨部期盼整合基層意見，進一步凝聚工作方向，持續與各地聯絡站夥伴攜手合作，持續推動原住民族事務的深化與發展。（編輯：蘇志宗）1141218