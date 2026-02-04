賴清德「好老師不如好書」發言引怒火！總統府公開逐字稿澄清原意

總統賴清德3日在國際書展致詞時提到「找好老師不如找好書」，引發部分教育團體不滿與誤解，總統府發言人郭雅慧隨澄清強調，總統原意是鼓勵閱讀，並呼籲外界勿斷章取義，同時公布當日致詞逐字稿以正視聽。

賴清德逛書展。(圖/總統府)

賴清德總統出席國際書展時，分享過去在台南推廣閱讀的經驗，一句「好老師可遇不可求，不如找本好書」遭外界解讀為輕視教師專業。全國教育產業總工會理事長林蕙蓉痛批此說法讓人失望，認為這是對教師職業的歧視與侮辱，並指出教師的功能不僅傳授知識，更包含心理輔導、團體互動引導等，「難道只要自己看書就很厲害？」呼籲總統應向全台教師道歉。

府方澄清：勿刻意切割語境

面對質疑，總統府發言人郭雅慧緊急回應。她表示，相關說法並非賴總統原意，若只擷取單一句話操作，對第一線教育工作者並不公平。

郭雅慧解釋，總統致詞的脈絡是希望家長不要過度追逐「明星學校」或「名師班級」，而是鼓勵孩子養成閱讀習慣，透過書本拓展視野。她強調，賴總統一向肯定教師的付出與專業，該發言僅是分享教育觀與閱讀經驗，絕無貶低之意。

郭雅慧。（資料照）

還原現場：公布致詞逐字稿

為消除誤解，總統府同步公開賴清德當天的完整致詞內容。根據逐字稿，賴清德當時提到：

「我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，那我當然不同意這樣的事情……要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求……但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫。」

府方重申，總統原意在於推廣閱讀的重要性，盼各界回歸教育本質討論，停止政治攻擊。

