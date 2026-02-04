賴清德「好老師不如好書」說遭炎上 區桂芝：好總統可遇不可求

總統賴清德在台北國際書展開幕致詞時脫口說出「與其找一個好老師，不如找本好書」，引發基層教師強烈反彈。北一女教師區桂芝今（4）日受訪時反問，縱使總統是一時失言，那是否可以說「好總統是可遇不可求」？她直指老師已明顯變成被霸凌的對象，師道在台灣已不存在很久。

賴清德為推廣書展，脫口說出「找好老師，不如找本好書」引發教育界反彈。（圖／總統府）

台北國際書展於3日開幕，賴清德在致詞中提到「好老師可遇不可求，所以不如找本好書」，此番言論引起教育界一片嘩然。雖然總統府隨後公布致詞全文澄清遭斷章取義，但區桂芝今天接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，好書很重要但是好老師更重要，賴總統的確講了「好老師可遇不可求，所以不如找本好書」這句話。

北一女教師區桂芝。（資料圖／中天新聞）

區桂芝反問為什麼好老師會可遇不可求？政府不是應該讓每個學校都有好老師嗎？她指出好老師要可求，政府就要做出好的教育政策、設計各種制度來保障老師，而不是像現在在所有職場當中，老師是被霸凌最嚴重的一群。區桂芝表示許多老師被莫名其妙、匿名的投訴，讓老師陷入隨時遭受威脅的困境。

區桂芝進一步表示，那我們是不是可以說「好總統也可遇不可求呢」？縱使賴總統是一時失言、被斷章取義，重點是如何保護老師，保護老師就是保護教育、就是保護下一代。她強調師道不存在台灣已經很久了，師道的保存要國家領導人表現出示範的意義，因為這表示對教育的重視。

區桂芝直指現在國文老師或歷史老師最倒楣，因為國文就是中國文學，教得就是中國文化，結果不能告訴學生我們就是中國人，只要這樣說就會被霸凌。她也提到日前高雄有位代課老師不過講了「三七五減租」就遭到家長投訴，區桂芝表示那就是歷史的一部分，三七五減租可是威權時代的德政，難道連德政都要否定嗎？她表示這很荒謬，感嘆現在老師不能夠教孩子真正的歷史，明明教得是中國文學、中國文化，卻是不能談中國，這就是現在的錯亂。

