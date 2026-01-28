賴清德：威權主義持續擴張 台灣身處民主自由第一線、沒有鬆懈本錢

總統賴清德（圖／翻攝自總統府YouTube）





總統賴清德今（28）日上午主持「中華民國115年2月份將官晉任授階典禮」時表示，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張，面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。

賴清德說，他要向榮升的將軍致上誠摯的祝賀，也要向一路在背後支持的寶眷，表達最深的感謝。晉任是國家對各位在過往職務上努力付出的肯定，大家對國家、對部隊始終如一的堅持和打拚，凝聚為肩上閃耀的將星，未來各位務必以專業的領導力、務實的作風，擔負起守護國家的使命。

賴清德指出，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張。面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。同時我們要靈活發展各種克敵政策，運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。

賴清德表示，我們要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉。請大家共同為這個目標持續努力，並將這份信念深耕到每一個部隊之中。

賴清德提到，再過不久就是農曆春節，然而守護國家安全沒有假期，許多弟兄姊妹仍須堅守崗位。因此，他要藉這個機會再次感謝每一位國軍的家人，你們是國軍最堅強的後盾，因為有你們的理解、包容與支持，國軍才能沒有後顧之憂，投身保家衛國的行列。

賴清德表示，無論是國軍或寶眷，各位都是國家社稷的堅實依靠，再次感謝各位的努力和付出。請各位把榮耀放在肩上、把責任放在心上，把戰力落實在每一天的訓練裡，我們共同努力，讓國軍越強大，國家就越安全。

