賴清德：媽祖聞聲救苦沒區分 盼團結一致向外抵禦

賴清德總統今（21）天南下雲林吳厝朝興宮。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 賴清德總統今（21）天南下雲林西螺吳厝朝興宮贈匾「慈雲吐澤」，並向民眾宣傳國政。他指出，前總統馬英九任內經濟成長率僅2.8%，交給前總統蔡英文時，台股指數僅8千點，現在台股最高已經到了2萬8千多點。他強調，不同黨派沒關係，並用台語說「同國最要緊」，媽祖聞聲救苦也沒有區分，政府也沒有區分，希望面對威脅團結一致向外抵禦。

賴清德致詞時細數國政，包括：打造「台灣之盾」、創造經濟繁榮、推動各項社會福祉等，他說，經濟是最要緊的，「顧佛祖也要顧肚子」，因此，他上任後極力推動經濟發展，馬英九總統執政8年，當時台商大量西進、開放觀光客來台與大陸簽訂ECFA，但當時每年經濟成長率僅成長2.8%，台股大盤指數交給蔡英文時才8千點。

而蔡英文執政8年，經濟成長率每年成長3.2%，賴清德說，交給他時，台股大盤指數是2萬3千多點，他上任後，今年第一季經濟成長率5.48%、第二季8%、第三季7.6%，台股指數最高到2萬8千多點，現在回到2萬7千多點，但國際都看好台灣經濟，且國民平均所得贏過日本、美國達3.8萬美金，相信再打拚一點，明年可能超過4萬美金。

最後，賴清德說，士農工商都很辛苦，有需要的時候，政府應該和大家站在一起，不同黨派沒關係，「同國最要緊」，只希望大家團結面對威脅一致向外抵禦。

