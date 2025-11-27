賴清德「守護民主台灣國安行動方案」好評、周玉蔻指1分鐘就是1標題「AI協助應做出170支短影片」：幕僚不知做了幾支？

總統賴清德昨日召開記者會，以17分鐘的演講，直指中共以2027年完成「武統」為目標，為此政府將投入1.25兆經費打造「台灣之盾」防衛作戰體系。資深媒體人周玉蔻今（27）日表示，從政策文宣溝通的角度看，「在AI協助下，到現在應該已經做出了170部宣傳短影片，不知道實際上做了幾支？」

周玉蔻今日在臉書發文表示，賴總統昨天記者會的17分鐘左右演講，用詞精準、深入淺出，「每一分鐘就是一個標題，10支短影音。」

廣告 廣告

周玉蔻直言，從政策文宣溝通的角度看，總統府發言人系統及國安會幕僚，如果認真執行任務的話，「在AI協助下，到現在應該已經做出了170部宣傳短影片，不知道實際上做了幾支？」

（圖片來源：周玉蔻臉書、總統府）

更多放言報導

賴清德直指中共2027犯台、斥1.25兆造「台灣之盾」...汪浩讚從被動轉主動防衛...周玉蔻留言提醒「府院論述極弱」：同溫層歡呼不是辦法

不理習近平「謊言大內宣」川普秒致電高市早苗...周玉蔻指「就是間接打給賴清德啊」： 多暖心！