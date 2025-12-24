賴清德：守護民眾生命財產是最重要職責 持續強化維安

（中央社記者葉素萍台北24日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天向「1219北市隨機襲擊事件」捨身救人的民眾，以及第一線警消醫護致敬。他說，守護民眾的生命財產是政府最重要職責。政府必須持續強化整體維安作為，建立更機敏、更迅速的應變制度，同時提升警察執勤安全，持續增加後勤量能。

民進黨下午召開中執會，賴清德說，上週發生「1219北市隨機襲擊事件」，造成多位民眾傷亡，震驚全國。他要再次向罹難民眾與家屬，表達最深的哀悼與慰問，期盼傷者早日康復，受影響的民眾逐步回歸日常。他同時向第一線辛苦的警消、醫護等執法、救難人員，致上敬意。

他表示，守護民眾的生命財產是政府最重要職責，針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，必須持續強化整體維安作為，確保民眾安全。政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度，同時也要提升警察執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。

賴清德表示，從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可重要關鍵。

他說，昨天總統府召開「全社會防衛韌性委員會第6次會議」，達成三點重要共識，第一、全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制。第二、從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及。第三、推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。

賴清德表示，台灣仍有天災、地緣政治威脅等多重挑戰，政府必須整合所有的民間力量，提升台灣社會靈活且具彈性應變能力，強化全社會防衛韌性，才能有效因應各項挑戰，守護每一位民眾。

他說，為全面提升社會整體韌性，無論是國防特別預算或是明年度中央政府總預算，都攸關國防、民防、災防與醫療藥物韌性等相關工作的推動。他再次誠懇呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與民眾安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。（編輯：萬淑彰）1141224