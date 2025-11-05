賴清德：就業25年最佳！台股飆破3兆美元 經濟成長超美日歐中

（記者許皓庭／台北報導）總統賴清德今（5）日上午出席「財團法人中國生產力中心（CPC）70週年感恩論壇」開幕式，致詞時指出，2025年將是台灣崛起的一年。他表示，台灣出口金額持續創新高，就業市場創下25年來最佳表現，台股市值更突破3兆美元，正式躋身全球第8大股市。

圖／賴清德總統出席「財團法人中國生產力中心70週年感恩論壇開幕式」。（翻攝 中華民國總統府 網站）

賴清德引述主計總處最新資料指出，今年第3季經濟成長率概估達7.64%，全年預估超過5%，不僅在亞洲四小龍中位居第一，更超越日本、美國、歐盟及中國。他強調，這些成果是政府、企業與全民共同努力的結果，代表台灣經濟在全球動盪中仍展現強大韌性。

廣告 廣告

賴清德感謝CPC 70年來為台灣產業升級所做的貢獻。他提到，董事長許勝雄長年推動經營管理創新，其領導的金仁寶集團於全球11國設有70座生產基地，實踐「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的精神。CPC也藉由參與亞洲生產力組織，將台灣的企業管理經驗推向國際，讓世界看見台灣的實力。

談及未來施政方向，賴清德指出，政府將持續推動「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大策略，以應對淨零轉型、數位革命與地緣政治變動帶來的挑戰。他表示，政府預計至2030年前投入9,000億元公共資金，帶動約4兆元民間投資，推動綠能、儲能與節能產業發展，並促進能源與產業雙轉型。

在科技發展方面，賴清德宣布啟動「AI新十大建設」，將聚焦量子科技、矽光子與機器人三大核心技術，協助各行各業導入人工智慧應用。他強調：「台灣要在智慧時代持續領先，AI將成為產業升級與人才培育的雙引擎。」

此外，賴清德指出，為確保經濟轉型過程中「不遺漏任何人」，政府已推出930億元關稅影響支持方案，協助企業、勞工及農漁民因應國際經貿秩序重整。他也提到，經濟部已啟動「產業競爭力輔導團」，預計兩年內輔導超過14萬家次企業，推動智慧製造與低碳化升級。

賴清德進一步表示，全球局勢變化劇烈，唯有政府與企業攜手，才能共同應對時代挑戰。他呼籲產官學界凝聚力量，發揮集體智慧，打造更具競爭力與韌性的台灣經濟體系。

最後，賴清德強調，CPC是台灣歷史最悠久、規模最大的經營顧問機構，70年來見證產業從輕工業、重工業到高科技業的演進過程，長期扮演產業升級的關鍵推手。他期許CPC與政府持續合作，協助中小企業邁向智慧化與低碳化，讓台灣在AI與淨零轉型的浪潮中站上新高峰。

更多引新聞報導

穆迪替補爆發助勇士止敗！柯瑞抱病上場仍砍28分 明確定休兵

被說「軟飯男」詆毀！凱渥員工替范姜彥豐爆內幕：粿粿這樣太沒水準

