賴清德「很清楚」藍白有無介入台南初選？徐國勇曝原意：民調沒任何問題

記者劉秀敏／台北報導

民進黨秘書長徐國勇出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」受訪（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨2026台南市長初選，立委陳亭妃在民調中以2.69%差距勝過對手林俊憲，已獲得民進黨正式提名，但傳出中執委黃守達質疑民調異常、有國民黨介選情況，黨主席賴清德則稱，他很清楚藍白有沒有介選。對此，民進黨秘書長徐國勇今（23）日受訪表示，藍白早就在介選，民進黨也有各種方式因應，而對比式民調本身就是排藍，「所以，我們的民調公平、公開、公正，沒有任何問題。」民調屬於社會科學的一部分，各種民調也會繼續精進。

廣告 廣告

民進黨21日召開中執會，據了解，執委黃守達在會中指出，嘉義縣、高雄市的初選民調，國民黨對手的支持度都差不多，在台南卻差很大，謝龍介對上林俊憲有20幾%支持度、對上陳亭妃卻只有10幾%，質疑有藍白介入情況。賴清德則裁示，尊重初選結果，也請黨中央相關單位在不影響選舉情況下適時去了解，並說自己來自台南，藍白有沒有介入，他很清楚。

徐國勇今日出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，受訪時表示，藍白介選不是現在才開始，「他們早就在介選」。當然，民進黨有各個方式，包括排藍、加權，而對比式民調本身就是排藍，「所以，我們的民調公平、公開、公正，沒有任何問題。」

徐國勇說，當然各種民調也會再繼續精進，每一個民調公司都一樣，民調是社會科學，沒有絕對性，「太陽從東邊出來」不管在哪個國家都一樣，可是社會科學就會有誤差、會不一樣。例如，有的國家有通姦罪，有的國家沒有；有的國家可以同性婚姻，有的國家沒有，這就是社會科學。而基本上，民調就是屬於社會科學的一部分，所以要不斷精進，「總統的意思是這樣子。」

更多三立新聞網報導

認同谷立言「自由當然不是免費」 徐國勇喊話藍白：要當忠誠在野黨

藍綠白年終出爐！民進黨維持1.5個月 徐國勇：尾牙會讓每人有滿意紅包

吳子嘉估藍丟5縣市 徐國勇：相信預言成真「且還會更好」

蔣萬安推營養午餐免費！徐國勇嗆「騙選票｣：已有10個縣市免費

