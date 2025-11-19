賴清德：恐成資安破口 避免下載資安疑慮中國製程式

（中央社記者葉素萍台北19日電）兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，希望所有的黨公職能協助政府宣導，呼籲民眾與企業能提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，降低資訊外洩風險，與成為資安破口的可能。

民進黨今天召開中常會，賴清德向黨內提到，近年來人工智慧科技快速崛起，已經是全球先進國家發展的重點，尤其是生成式AI語言模型的發展，應用範圍更為廣泛，為人類生活帶來更便捷、更快速的發展，同時，也帶來威脅跟挑戰。

賴清德說，台灣不僅身處第一島鏈的關鍵防線，也是全球資安風險的最前線，中國藉由各種手段試圖滲透台灣社會，AI協助的數位滲透，更成為其重要手法之一。

他說，日前，國安單位抽測中國製的生成式AI，發現普遍存在強迫同意不合理隱私條款、過度蒐集個資、逾越使用權限等資安風險，以及資訊扭曲等問題。

賴清德表示，中國極有可能透過這些AI模型，侵犯台灣民眾的個人隱私，進而發動像是駭客攻擊、認知作戰與精準監控，危害台灣民主社會和國家安全。

他說，「資安即國安」，政府會持續強化關鍵基礎設施，包含水電、能源、電信、運輸及金融網絡等安全，提升國家數位韌性與資安防護，政府也會導入AI，強化資安、無人載具的建構與生產。他希望，企業及個人對資訊安全要有更好的認知，一起提升國家資安及個人資安。

賴清德表示，中央黨部每年都會邀請外部資安專家授課，提升黨工資安意識，所以，接下來2週舉辦的資安課程，希望全體人員都能夠撥空參加，了解新型態的資訊技術發展，以及可能的資安風險。

賴清德指出，他也希望所有黨公職，協助政府宣導，呼籲民眾與企業能提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，降低資訊外洩的風險，與成為資安破口的可能。（編輯：蘇志宗）1141119