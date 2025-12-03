賴清德「愛國者治台」論 吳宗憲開嗆：笨蛋！問題在經濟

總統賴清德昨天發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。對此，國民黨立委吳宗憲今（3）日用前美國總統柯林頓在總統大選上競選口號「笨蛋，問題在經濟」直指賴清德內政、外交都一蹋糊塗，只會在國內搞嚴重對立。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

吳宗憲今天受訪直指，賴清德上任以來，什麼事情都沒做好，外交上關稅談判到現在都還無法拍板；內政上什麼政績都拿不出來，國內社會又形成嚴重對立，所所以賴清德現在又把戰場拉回「抗中保台」。

國民黨立委吳宗憲。（資料圖／中天新聞）

吳宗憲痛批，賴清德整天搞什麼，「台灣國主人、改中山堂、路名、鈔票」他質疑，這些事情能夠解決低薪高房價、勞健保破產、通膨、能源問題嗎？

吳宗憲用柯林頓在1992年美國總統大選競選口號開嗆賴清德，「『笨蛋，問題在經濟！』你搞這些鬥爭是沒辦法解決問題的，總統的論述只會讓你賺到選票，但是分裂了國家。」

