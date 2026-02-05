賴清德「找好書」致詞遭誤解輕蔑教師...高詩佳：好老師上課時才能見到，好書可時時握持在手

總統賴清德3日在台北國際書展致詞時表示，「要找一個好學校，擠進去不如碰到好老師，可是好老師是可遇不可求，找老師不如找好的書。」不料因媒體誤導，引起全國教育產業總工會不滿，以為賴總統輕蔑教師。語文教育書籍暢銷作家高詩佳今（5日）發文，資深媒體人周玉蔻於貼文下方留言，「好書比好老師重要，你就是見證人」；高詩佳也回覆：「好老師要上課時才能見到，而好書可以時時握持在手，隨時跟好書、好作者請益。」

賴清德日前因致詞內容被斷章取義，引發輕蔑教師的相關爭議。對此，總統府發言人郭雅慧公開當天完整致詞內容：



「那我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，那當然現在整個老師都很有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫。」



民進黨立委陳培瑜也說，自己昨天全程都在現場，總統原文其實是在告訴大家「閱讀的重要性」，但非常遺憾，全教產的老師朋友們絕對不要被相關的新聞媒體誤導、不要斷章取義。



高詩佳今在臉書發文分享日常，周玉蔻在貼文下方留言，好書比好老師重要，高就是見證人；而高也回覆：「好書比好老師重要，你就是見證人」；高詩佳也回覆：「好老師要上課時才能見到，而好書可以時時握持在手，隨時跟好書、好作者請益。」

(圖片來源：高詩佳臉書)

