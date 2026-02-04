賴清德「找好老師不如找好書」掀爭議 律師諷「斷章取義非良師」府貼逐字稿還原

賴清德書展致詞引發爭議。翻攝台北國際書展臉書



總統賴清德昨天（2／3）在台北國際書展致詞，提及台南市長任內經驗，稱「與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書」，但全國教育產業總工會發聲表達不滿，認為總統發言是對於教師最大的侮辱，應向全台教師道歉。對此，律師林智群今天（2／4）表示，賴清德有說好老師不重要嗎？更酸會跳出來抗議的，邏輯這麼差，肯定不是好老師。另外，總統府也貼出逐字稿還原，請外界勿栽贓。

林智群今天發文表示，「賴總統去書展買書，表示『與其為了好老師拼命考進名校，不如買本好書。』然後全國教育產業總工會就跑出來嗆總統。好書比好老師重要，有說好老師不重要嗎？會跳出來抗議的，邏輯這麼差，還斷章取義，肯定不是好老師。」

廣告 廣告

林智群也說，「況且名校有好老師，一般學校也是有好老師，有什麼問題？好老師只能陪你幾年，好書可以陪你一輩子。」

總統府發言人郭雅慧指出，賴總統致詞原意是表達「好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠明星學校，而是要培養孩子多閱讀」。

郭雅慧也同步公開當天賴總統的完整致詞內容，「我個人是非常重視閱讀，我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，那我當然不同意這樣的事情。我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，那當然現在整個老師都很有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫」。

郭雅慧強調，與其把總統致詞斷章取義，只取一句話並刻意去除前後文進行政治攻擊，栽贓說他貶低老師，不如好好為書展這群有才華的作家們多多宣傳。

更多太報報導

台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」