賴清德「找好老師不如找好書」掀議 區桂芝酸問：好總統可遇不可求？

台北國際書展昨（3）日開幕，總統賴清德致詞表示「與其找一個好老師，不如找本好書」，引起基層教師炸鍋一片嘩然！雖然總統府澄清致詞遭斷章取義，北一女教師區桂芝今天表示，老師現在很明顯地變成被霸凌的對象，「師道不存在台灣已經很久了」，縱使總統是一時失言，那我們可不可以說「好總統是可遇不可求」？

針對總統致詞惹怒教育界，區桂芝接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，好書很重要但是好老師更重要，總統府公布致詞全文澄清，但是賴總統的確講了「好老師可遇不可求，所以不如找本好書」。區桂芝反問為什麼好老師會可遇不可求呢？政府不是應該讓每個學校都有好老師嗎？她指出好老師要可求，政府就要做出好的教育政策、設計各種制度來保障老師，而不是像現在在所有職場當中，老師是被霸凌最嚴重的一群，我們看到多少老師被莫名其妙、匿名的投訴，「讓老師陷入隨時遭受威脅的困境」。

區桂芝進一步表示，那我們是不是可以說「好總統也可遇不可求呢」？縱使賴總統是一時失言、被斷章取義，重點是你如何保護老師，保護老師就是保護我們的教育、就是保護下一代！「師道不存在台灣已經很久了」，師道的保存要國家領導人表現出示範的意義，因為這表示對教育的重視。區桂芝直指現在國文老師或歷史老師最倒楣，因為國文就是中國文學，教得就是中國文化，「結果我們不能告訴學生我們就是中國人，你只要這樣說你就被霸凌。」

她也提到日前高雄有位代課老師不過講了「三七五減租」就遭到家長投訴，區桂芝表示那就是歷史的一部分，「三七五減租」可是威權時代的德政，難道連德政都要否定嗎？她表示這很荒謬。區桂芝感嘆現在老師不能夠教孩子真正的歷史，「我們明明教得是中國文學、中國文化，卻是不能談中國，這就是我們現在的錯亂」！

