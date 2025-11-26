賴清德：技職是護國神山後盾 邀國際選手體驗「美食之島」
亞洲技能競賽今日（11/26）舉辦開幕典禮，總統賴清德以主辦國元首的身分到場致詞，他強調國家競爭力的核心在人才，人才的根基在技能，台灣經濟發展除了半導體，更有扎實的技職體系做後盾，即便AI快速發展，數據可以運算、商品能被複製，但「溫度」與「手感」卻無可取代。同時，賴清德也不忘推廣台灣美食和觀光，希望各國選走切磋技藝之餘，也能在台灣各地走走，體驗 「科技之島」與「美食之島」 的魅力。
被視為技職界亞運、國際技能競賽前哨戰的「2025亞洲技能競賽」今日在台北南港展覽館2館正式舉辦開幕典禮，時隔32年，台灣再度取得國際賽事主辦權，也是台灣囝仔在自家主場大顯身手，努力在44個職類中取得好成績。
總統賴清德親自到場致詞，他表示，熱烈歡迎來自31個國家的代表團齊聚台灣，看到每一位選手充滿自信的眼神，相信大家都已經做好準備、大顯身手，為區域的技能發展做出貢獻。這也是台灣暌違32年，再次主辦國際級技能賽事。
賴清德指出，三十多年來，台灣從勞力密集的代工製造，轉型為全球半導體科技的重要樞紐，亞洲技能競賽在台北舉行，不僅象徵國際社會對台灣技術實力的高度肯定，更是向世界展現職業訓練成果的重要里程碑。
賴清德說，在全球產業鏈快速重組、AI人工智慧與數位轉型加速的時代，各國都在積極提升競爭力，他始終相信「國家競爭力的核心，就是人才；而人才的根基，在技能」，技能人才就是推動產業創新的關鍵引擎。
他強調，全世界都知道台灣是全球半導體供應鏈的核心，擁有先進的晶片製造技術，但促進經濟發展不只是半導體產業的「護國神山」，還有背後最扎實的「技職體系」，從台中的精密機械聚落，到南台灣的螺絲王國；從航太零組件的極致工藝，到紡織機能布料的創新研發，台灣在百工百業中擁有無數的「隱形冠軍」。
他認為，這些企業能在全球市占率名列前茅，靠的就是一代又一代，專注細節、追求卓越的技職人才，這股「職人精神」，讓台灣產品成為全球供應鏈中不可或缺的關鍵拼圖。而回顧上一屆的亞洲技能競賽，台灣團隊以93%的獲獎率拿下總冠軍，證明台灣年輕人擁有一流的實作能力與創新思維。
賴清德重申，政府非常重視技職教育，積極推動 「產學訓用合一」、「技能扎根計畫」，希望青年從學校到職場無縫接軌；同時，為了回應全球淨零排放與數位轉型的趨勢，政府致力培育具備「綠色技能」與「跨域整合」能力的新世代人才。
另外，教育部也推動「青年百億海外圓夢基金」，鼓勵年輕人走出台灣和世界交流，因為閉門造車無法成就卓越，唯有讓技術與國際接軌，透過跨文化的激盪，才能夠讓台灣的技職實力不斷進化，走向世界舞台。
賴清德提及，本次競賽涵蓋44個職類，從砌磚、木工、焊接；到美髮美容、餐飲、花藝，每一項都是驅動現代文明、創造生活美學的關鍵，身處AI快速發展的今日，數據可以運算、商品能被大量複製，但「溫度」與「手感」卻是無可取代，無論是各種突發狀況的危機排除，或創造生活美學的極致工藝，只有雙手才能創造出具有靈魂的作品。
賴清德期許所有選手，在接下來的競賽，發揮「勇於挑戰、敢於創新」的職人精神，享受這場高水準的競技。另外，他也不忘推銷台灣觀光和美食，台灣不僅是科技之島，也是美食之島，邀請選手們到台灣各地走走，「大家在切磋技藝的同時，也能品味台灣、愛上台灣，將這份美好的回憶帶回你們的國家」。
